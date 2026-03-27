Actualmente está fichando a un goleador tras otro: al parecer, el BVB y el Bayer Leverkusen están muy interesados en un brasileño de la Premier League

El problema: el Vaco da Gama posee lo que se conoce como «derecho de igualación» sobre Cuiabano, lo que permite al club brasileño igualar las ofertas de otros equipos. La cesión de Cuiabano se extiende hasta finales de año y, además, el club brasileño se ha asegurado una opción de compra por diez millones de euros. En Nottingham, su contrato tiene vigencia hasta 2029.

A primera vista, el BVB no parece tener ninguna necesidad. Al fin y al cabo, el Dortmund ya se aseguró hace tiempo los servicios del lateral izquierdo Kaua Prates. Sin embargo, el compatriota de Cuiabano solo tiene 17 años y, además, no fue fichado por el sucesor de Sebastian Kehl, Nils-Ole Book, quien posiblemente tenga otros planes. Además, el diario Bild especuló recientemente sobre una posible salida de Daniel Svensson, que es titular indiscutible en el lateral izquierdo bajo las órdenes del entrenador Niko Kovac.

Mientras tanto, en Leverkusen se perfila la salida de Alejandro Grimaldo, cuyo futuro sigue abierto a pesar de las lucrativas ofertas de contrato del Werkself. Ya ha comunicado en varias ocasiones su sueño de volver a jugar en su país natal, España. Tampoco parece descartado un regreso al FC Barcelona.