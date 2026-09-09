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Actualización sobre la operación de corazón de Scott McTominay: el Nápoles emite un comunicado oficial después de que la exestrella del Man Utd se sometiera a una intervención en Mánchester
Cirugía exitosa para McTominay
El internacional escocés de 29 años viajó a Mánchester el martes para someterse a la operación prevista en el Spire Manchester Hospital. Los aficionados del Nápoles estaban preocupados después de que el centrocampista no apareciera en las convocatorias recientes, pero el club se ha apresurado a tranquilizar a sus seguidores al asegurar que el procedimiento salió exactamente como estaba previsto. El gigante de la Serie A publicó un comunicado oficial para aclarar la situación y el plazo de su regreso a los terrenos de juego.
«El martes por la mañana, Scott McTominay se sometió a un procedimiento de ablación en el Spire Manchester Hospital», dijo el Nápoles en un comunicado. «La operación fue un éxito total. McTominay descansará durante dos semanas y luego reanudará los entrenamientos». El propio jugador se ha mostrado claro sobre su estado, asegurando a los aficionados que la cirugía fue una medida proactiva y no una respuesta de emergencia. Dijo recientemente: «Estoy bien, el procedimiento era algo que llevaba bastante tiempo planeando hacer con el club».
- Getty Images Sport
Impacto en el Nápoles y Escocia
A pesar del pronóstico positivo, el momento de la operación supone un duro golpe a corto plazo para el equipo de Massimiliano Allegri. McTominay se vio obligado a ver desde la banda la ajustada derrota por 3-2 del Napoli a domicilio ante el campeón de la Serie A, el Inter, el pasado sábado, y se espera que se pierda al menos otros tres partidos, incluido un duelo de la Liga de Campeones contra el Arsenal el miércoles.
Más allá del ámbito nacional, Escocia también tendrá que afrontar sus próximos compromisos sin su centrocampista talismán. Mientras Sebastien Pocognoli inicia su etapa como nuevo seleccionador nacional, no podrá contar con McTominay para cuatro partidos cruciales de la Liga de Naciones programados entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre.
Incertidumbre contractual en Nápoles
Aunque su salud es la prioridad inmediata, el futuro a largo plazo de McTominay en el Stadio Diego Armando Maradona también se ha convertido en un gran tema de conversación. Aunque actualmente tiene contrato hasta 2028, han empezado a circular rumores sobre su compromiso con una posible renovación.
El director deportivo del Napoli, Giovanni Manna, abordó recientemente estas preocupaciones durante una entrevista y reconoció la complejidad de las negociaciones. «Scott dijo que no sabe si renovará en este momento», explicó Manna. «Tiene un contrato de dos años, nosotros queremos hacerlo y él también. No siempre es fácil hacer coincidir las cosas, pero lo estamos intentando».
- Getty Images Sport
Un nuevo capítulo después del Manchester
El traspaso de McTominay a Italia en el verano de 2024 puso fin a una vinculación de dos décadas con el Manchester United, donde fue ascendiendo en las categorías inferiores hasta convertirse en un habitual del primer equipo. Durante su etapa en Old Trafford, el trabajador centrocampista disputó 255 partidos y desempeñó un papel clave en los triunfos del club en la FA Cup y la Carabao Cup.
Su temporada de debut en Nápoles fue sencillamente espectacular, ya que desempeñó un papel fundamental para llevar el título de liga a la ciudad por primera vez en décadas. Esas actuaciones le valieron el prestigioso premio al Jugador de la Temporada de la Serie A.
La actual campaña ha comenzado de forma complicada para el Nápoles, que es 12º en la clasificación tras perder dos de sus tres primeros partidos de la Serie A. Actualmente está a seis puntos del líder, y Allegri contará los días hasta que su centrocampista estrella reciba el alta para volver a entrenarse con contacto total.
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