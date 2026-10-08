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Actualización sobre la lesión de Cole Palmer: la estrella del Chelsea, «confiada» en ser titular contra el Bournemouth tras la advertencia de Thomas Tuchel
Palmer presiona para volver
Después de soportar una campaña anterior inmensamente frustrante, marcada por su bajo rendimiento y persistentes problemas físicos, Palmer se quedó fuera de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial. Sin embargo, el atacante de 24 años ha arrancado con fuerza este curso. Ha firmado un inicio fulgurante de la nueva temporada, dejando atrás de inmediato sus problemas de lesiones para sumar cuatro goles y dos asistencias con el Chelsea.
Su impresionante rendimiento en el club le valió el regreso a la convocatoria de Inglaterra de Thomas Tuchel para sus recientes partidos de la Nations League. Por desgracia, un pequeño problema muscular obligó al mediapunta a abandonar la concentración. A pesar de ese breve contratiempo, Palmer está ahora en camino de jugar con el Chelsea este fin de semana. Según The Sun, ha pasado el parón internacional realizando trabajo individual con un preparador físico especialista en el Caribe y se espera ampliamente que esté disponible en Stamford Bridge.
- Paul Marriott
Tuchel lanza una seria advertencia
La retirada de Palmer del compromiso internacional no sentó nada bien a Tuchel. El seleccionador de Inglaterra expresó una clara frustración por las ausencias recurrentes del atacante, subrayando la importancia de estar físicamente presente para asegurarse un papel destacado en la selección.
«Es una oportunidad perdida. Pierde demasiadas oportunidades», dijo Tuchel a los periodistas. «No le culpo por ello. Es simplemente un hecho. Se pierde demasiadas concentraciones por lesiones, y yo solo quiero basarme en lo que presencio y veo dentro de mi equipo, y para eso tienes que estar en la concentración».
El técnico alemán dejó claro que Palmer debe demostrar su valía sobre el terreno de entrenamiento para afianzar su lugar de cara al futuro. «Si no estás en la concentración, hay un siguiente nivel para impresionar que no puedes alcanzar, porque solo puedes hacerlo cuando estás realmente sobre el campo conmigo», añadió Tuchel. «Así que sí, es una oportunidad perdida».
El quebradero de cabeza de Alonso con la alineación
Aunque el probable regreso de Palmer supone un impulso enorme, el entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, sigue pendiente del estado físico de varios otros jugadores clave. Joao Pedro sigue siendo una duda importante después de que una lesión de rodilla le dejara fuera de la reciente derrota ante el Brentford, descartándole posteriormente para los amistosos de Brasil contra Australia e India.
El capitán del club, Reece James, también está lidiando con un problema en los isquiotibiales que le apartó de ese derbi londinense en el Gtech Community Stadium, obligando a Pedro Neto a actuar como carrilero improvisado. Además, el fichaje veraniego de 47 millones de libras Marco Palestra sigue esperando para hacer su debut oficial. El lateral derecho de 21 años llegó procedente del Atalanta y participó durante la pretemporada, pero una lesión en el cuádriceps ha retrasado su estreno.
Moises Caicedo, pieza de contención en el centro del campo, ha sido posiblemente la ausencia más frustrante. El jugador de 24 años solo ha disputado 14 minutos esta temporada debido a una persistente lesión en la pantorrilla, lo que le obligó a perderse la última convocatoria de Ecuador. Sin duda, el Chelsea ha echado de menos su presencia en el centro del campo durante su irregular inicio de campaña.
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Prueba exigente ante el Bournemouth
El Chelsea necesita desesperadamente un resultado positivo contra el Bournemouth para intentar relanzar una campaña liguera titubeante. El equipo de Alonso ocupa actualmente la 10.ª posición en la tabla de la Premier League, tras haber sumado solo siete puntos en sus primeros cinco partidos contra el Fulham, el Brighton, el Arsenal, el Hull y el Brentford.
Sumar los tres puntos el sábado será crucial para ganar impulso y aliviar la presión inicial sobre la plantilla de Alonso. Sin embargo, desarmar al Bournemouth puede resultar complicado. El Chelsea tuvo problemas contra su próximo rival la temporada pasada: solo logró un empate sin goles fuera de casa antes de firmar un 2-2 en Stamford Bridge.
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