¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Arsenal FC v Real Betis Balompie - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Aconsejan al Arsenal que se adelante al Manchester City en el fichaje de su objetivo en una sorprendente operación de 70 millones de libras tras el revés con Vinicius Junior

Fichajes
J. Aliadiere
M. Arteta
Vinicius Junior
P. Neto
Arsenal
Premier League
Real Madrid
Primera División
Manchester City

Han instado al Arsenal a entrometerse en la carrera del Manchester City por el extremo del Chelsea Pedro Neto tras su intento fallido de fichar a Vinicius Junior. El equipo de Mikel Arteta está valorando alternativas para reforzar la banda izquierda, y el exdelantero gunner Jeremie Aliadiere sugiere que una operación de 70 millones de libras por el internacional portugués tiene sentido desde el punto de vista financiero.

  • El Arsenal estudia alternativas para las bandas

    El Arsenal se ha visto obligado a reorientar su búsqueda de un nuevo extremo después de que Vinicius firmara una ampliación de contrato con el Real Madrid. Los gunners estaban previamente dispuestos a convertir al brasileño en el jugador mejor pagado de la historia de la Premier League tras la salida de Leandro Trossard. En lugar de entrar en una costosa puja por Bradley Barcola, el exdelantero del Arsenal Aliadiere cree que el club debería ir a por Neto, del Chelsea, en una operación de 70 millones de libras.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-LCUP-CHELSEA-ARSENALAFP

    Aliadiere defiende una opción razonable

    En declaraciones a Metroa través de Football Betting, Aliadiere subrayó la necesidad de mantener el equilibrio financiero tras el fuerte gasto en los últimos mercados de fichajes. Al referirse a la política de fichajes del Arsenal, Aliadiere dijo: "Simplemente pienso: sí, somos campeones, sí, hemos ganado mucho dinero. Pero en algún momento también hay que cuadrar las cuentas.

    "Cuando piensas en el dinero que el Arsenal ya ha gastado tras la llegada de [Bruno] Guimaraes, lo que gastamos el año pasado, además de que solo hemos tenido la salida de Trossard a cambio de dinero. Solo el club sabrá en qué situación está financieramente, pero ¿podrá ir y gastar 150 millones en un nuevo extremo, o quizá sea financieramente más razonable optar por una opción más barata?"

    Sobre el pedigrí de la estrella del Chelsea, añadió: "Pedro Neto podría ser una gran opción. Lleva muchos años jugando en la Premier League, está consolidado, conoce la liga, es un jugador muy, muy bueno. Y no olvidemos que ya hemos fichado a un extremo izquierdo con Christos Tzolis. Es un extremo izquierdo, así que solo estás añadiendo talento de primer nivel.

    "Hemos gastado 40 millones. No puedes gastarte 40 millones y luego dejarlo en el banquillo sin jugar nunca. Así que creo que hay que mantener todas las opciones abiertas y ver qué es lo mejor financieramente para el club".

  • El Chelsea afronta un exceso de efectivos en la plantilla

    Neto ha marcado 19 goles en 103 partidos desde que llegó al Chelsea procedente del Wolves en agosto de 2024 y ahora despierta el interés del City de Enzo Maresca. Aunque el Chelsea no tiene un deseo inmediato de vender, una sobredimensionada plantilla del primer equipo de 41 jugadores ha llevado al técnico Xabi Alonso a reconocer que son necesarias salidas para lograr el equilibrio adecuado.

    Al abordar las especulaciones, Alonso declaró: «Estoy seguro de que desde hoy hasta el último día del mercado de fichajes habrá muchas vinculaciones, muchos rumores, así que tener que comentar todos va a ser una tarea difícil. Pero está claro que necesitamos un equilibrio adecuado en términos de cualidades, en términos de posiciones, en términos de equilibrio. Queremos tener una plantilla completa y queremos formar un buen equipo».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Girona FC v Arsenal FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Espera una oferta decisiva de 70 millones de libras esterlinas

    El Arsenal debe decidir si inicia negociaciones formales con el Chelsea presentando una oferta de 70 millones de libras antes de que se cierre el mercado de fichajes. Mientras tanto, Alonso sigue centrado en aligerar su plantilla en Stamford Bridge mientras prepara a su equipo para la exigente campaña de la Premier League que tiene por delante. Los próximos partidos supondrán un duro examen de la preparación táctica de ambos clubes para la nueva temporada.