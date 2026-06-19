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Adhe Makayasa

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Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia, y la estrella del PSG afirma que «espera con impaciencia» el día del juicio

A. Hakimi
Marruecos
World Cup
Paris Saint-Germain
Ligue 1

El defensa del París Saint-Germain, Achraf Hakimi, comparecerá ante un tribunal penal francés tras la sentencia firme del Tribunal de Apelación de Versalles. El internacional marroquí niega las acusaciones de agresión sexual que se le atribuyen desde principios de 2023.

  • El tribunal considera que hay pruebas suficientes

    El caso comenzó en febrero de 2023, cuando una joven denunció una agresión sexual en la casa del jugador, en Boulogne-Billancourt. Tras una investigación de tres años, la fiscalía pidió juicio y el tribunal de apelación lo confirmó. La justicia de Hauts-de-Seine concluyó que hay pruebas suficientes contra el jugador de 27 años para ir a juicio penal.

    Hakimi usó las redes sociales para dar su versión y declaró: «El tribunal me miró a los ojos y me dijo: “Si no fueras famoso, nunca habría habido un caso”. Guardé silencio durante años; creí que la dignidad, la paciencia y la confianza en el sistema llevarían a la decisión correcta».

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    El abogado del demandante expresa su alivio

    La representante legal de la parte civil celebró la decisión del tribunal de apelación, que consideró un paso lógico hacia la justicia y un alivio para las víctimas del deporte de élite.

    Rachel-Flore Pardo, abogada de la parte civil, declaró: «La sala de instrucción concluye que hay pruebas suficientes contra Achraf Hakimi por violación. Esta decisión coincide con las pruebas y con los dictámenes del fiscal, el juez de instrucción y el fiscal general.

    «Esta decisión supone un alivio y una esperanza para mi clienta... La esperanza de que este juicio ayude a otras mujeres y contribuya a socavar aún más la fortaleza de la negación y la impunidad que rodea a la violencia sexual, incluso en el mundo del fútbol masculino».

  • La defensa denuncia una acusación falsa

    Los abogados de Hakimi han rechazado la decisión de seguir el proceso y denuncian que se ignoraron pruebas exculpatorias clave.

    El abogado del internacional marroquí respondió: «La multitud de elementos exculpatorios revelados por la investigación y la instrucción judicial habrían dado lugar, en cualquier otro caso, a la desestimación del caso. El señor Achraf Hakimi espera ahora con impaciencia el juicio para poder hablar por fin públicamente sobre la falsa acusación que se le imputa».

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    El capitán de Marruecos se enfrenta a una distracción

    Esta novedad judicial llega en un momento delicado para el defensa, que ejerce de capitán de Marruecos en el Mundial 2026. Hakimi deberá liderar a su selección en un partido clave contra Escocia el viernes, pese a las distracciones externas que rodean su próximo proceso penal.

    Su club, el París Saint-Germain, también vigila la situación de cara a la pretemporada, pues se espera que pronto se fije la fecha del juicio en Francia.

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