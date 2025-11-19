Getty Images Sport
Achraf Hakimi gana el premio a Jugador Africano del Año y supera a Mohamed Salah y Victor Osimhen
Hakimi emerge como el mejor de África
Un Hakimi visiblemente emocionado agradeció a todas las personas que han sido parte de su trayectoria, desde su familia hasta sus compañeros del PSG y el seleccionador de Marruecos, Walid Regragui.
“Es un verdadero honor estar aquí hoy. Me siento orgulloso de recibir un trofeo tan prestigioso”, expresó Hakimi.
Sus celebraciones, sin embargo, están matizadas por un panorama complicado: actualmente se recupera de un fuerte esguince de tobillo. Marruecos confía en que pueda estar listo para liderar al país anfitrión en la Copa Africana de Naciones, que inicia el 21 de diciembre. Si llega en condiciones, encabezará el intento de ganar el torneo por primera vez desde 1976.
La ceremonia también sirvió como muestra del creciente peso del fútbol marroquí. Ghizlane Chebbak fue elegida Jugadora Africana del Año, superando a su compatriota Sanaa Mssoudy y a la nigeriana Rasheedat Ajibade. Chebbak terminó como máxima goleadora en la Copa Africana de Naciones Femenina, aunque Marruecos cayó en la final ante Nigeria.
El portero Yassine Bounou —figura en la histórica campaña mundialista de Marruecos y pieza clave en Arabia Saudita— se llevó el premio al Mejor Portero Masculino. Además, la selección marroquí sub-20, campeona del mundo, fue reconocida como el Mejor Equipo Nacional Masculino, reforzando la reputación del país como una cantera de talento. Los galardones continuaron con Othmane Maamma, mediocampista del Watford de 20 años, quien fue nombrado Mejor Jugador Joven de África, mientras que Doha El Madani revalidó su título como Mejor Jugadora Joven.
En la categoría masculina de entrenadores, Bubista, seleccionador de Cabo Verde, fue distinguido como Entrenador del Año tras guiar a la nación isleña —de poco más de medio millón de habitantes— a una histórica clasificación al Mundial 2026. Por su parte, la nigeriana Chiamaka Nnadozie completó su propio hat-trick al recibir por tercer año consecutivo el premio a la Portera del Año.
El momento de Salah, bajo la lupa mientras el Liverpool sigue sin encontrar rumbo
El revés en los premios llega para Salah en un momento en el que su nivel en el club ha caído de forma notable. Su influencia en el Liverpool se ha reducido y las carencias ofensivas del equipo han quedado expuestas. El egipcio ha visto disminuir su impacto: remata menos y pisa mucho menos el área que en sus mejores años.
Salah no es el único delantero bajo presión. Florian Wirtz, fichado para ser el motor creativo del equipo, aún no registra goles ni asistencias en la Premier League y, según todos los reportes, continúa adaptándose al ritmo y la exigencia física del fútbol inglés.
Alexander Isak, incorporado desde el Newcastle por una cifra récord para el club, también ha tenido un inicio complicado. Las lesiones han limitado sus minutos, impidiéndole alcanzar continuidad o ritmo competitivo. Hugo Ekitike, que empezó bien, ha mostrado destellos de calidad, pero no ha logrado encadenar actuaciones de alto nivel de manera consistente.
La caída colectiva ha dejado al Liverpool en una situación delicada: el equipo se ubica actualmente en el octavo puesto con 18 puntos.
¿Debería Salah dar un paso al costado?
El excentrocampista del Liverpool, Don Hutchison, considera que podría estar acercándose el momento de una reestructuración audaz en el ataque, una que incluso implicaría dejar a Salah fuera del once titular.
Hutchison explicó: “La conversación incómoda será sobre nombres como Mo Salah, porque existe una forma de incluir a Ekitike, Isak y Wirtz en el mismo equipo, pero eso significaría que no habría lugar para Salah. Puedes usar a [Milos] Kerkez por la izquierda y a [Conor] Bradley por la derecha como carrileros, y tener a [Dominik] Szoboszlai y [Ryan] Gravenberch en el mediocampo. Si quieres verlo de manera positiva, cualquier equipo de la Premier League quisiera contar con Wirtz, Isak y Salah. Ahora el reto de Slot es encontrar una fórmula para que los tres encajen en el mismo once, junto con Ekitike, porque no puedes gastar tanto dinero en Wirtz, Isak y Ekitike y luego pedirles que peleen por un hueco.”
Añadió: “Esos tres tienen que ser titulares ya. Yo estaría muy tentado a ponerlos juntos desde ahora hasta el final de la temporada y dejar que encuentren su forma, sus goles, su química y su mejor rol dentro del equipo. Sé que es un cambio grande de aquí al cierre del curso, pero ese será el Liverpool del futuro, ese será su núcleo. Eso es lo que yo consideraría. Así que la conversación incómoda será por qué y cómo Mo Salah ya no encaja en ese equipo. ¡Quizás la Copa Africana de Naciones sea el momento ideal para probarlo!”
Crece la presión sobre Slot para reparar el frágil núcleo del Liverpool
Antes de poder resolver el dilema en la delantera, Slot debe atender problemas igual de urgentes en defensa y en el mediocampo. El Liverpool se ha vuelto preocupantemente vulnerable, encajando goles de maneras que habrían sido impensables en la mejor época de Jürgen Klopp. El equilibrio en la mitad del campo sigue siendo inestable, con los nuevos refuerzos aún tratando de adaptarse.
La inminente ausencia de Salah para disputar la Copa Africana de Naciones el próximo mes podría darle a Slot algo de claridad… o complicarle aún más el panorama, dependiendo del rendimiento del equipo sin su máxima estrella.
