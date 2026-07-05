El United se enfrenta a un dilema económico con la vuelta de Rashford. El delantero, que jugó la última temporada en el Camp Nou, cobra unas 325 000 libras semanales. Para equilibrar la masa salarial, se ha planteado reducir su sueldo, aunque la idea parece poco probable.

Sin embargo, un recorte salarial es poco probable: a dos años de que venza su contrato, el jugador de 28 años tiene una posición negociadora fuerte y, según el *Manchester Evening News*, el club necesitaría que firmara un nuevo acuerdo para bajar sus ingresos. En Old Trafford preocupa que mantener un salario tan alto provoque fricciones en la plantilla y lleve a otros titulares a exigir la misma remuneración.



