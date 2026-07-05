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¿Aceptará Marcus Rashford una reducción salarial para volver al Manchester United? Últimas noticias sobre el regreso del delantero inglés a Old Trafford, con dudas sobre su contrato de 325 000 libras semanales
El dilema salarial de Rashford en Old Trafford
El United se enfrenta a un dilema económico con la vuelta de Rashford. El delantero, que jugó la última temporada en el Camp Nou, cobra unas 325 000 libras semanales. Para equilibrar la masa salarial, se ha planteado reducir su sueldo, aunque la idea parece poco probable.
Sin embargo, un recorte salarial es poco probable: a dos años de que venza su contrato, el jugador de 28 años tiene una posición negociadora fuerte y, según el *Manchester Evening News*, el club necesitaría que firmara un nuevo acuerdo para bajar sus ingresos. En Old Trafford preocupa que mantener un salario tan alto provoque fricciones en la plantilla y lleve a otros titulares a exigir la misma remuneración.
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Finaliza la cesión del Barcelona
La etapa de Rashford en La Liga revitalizó su carrera tras un momento complicado en Manchester. Con el gigante catalán marcó 14 goles y dio 14 asistencias, recordando al jugador que anotó 30 veces en la temporada 2022-23. A pesar de este resurgimiento, el Barcelona habría decidido no ejercer la opción de compra de 26 millones de libras (35 millones de dólares), por lo que su futuro vuelve a estar ligado a Mánchester.
Tácticamente, su regreso aporta profundidad al United, ofrece un perfil distinto al de Matheus Cunha y Patrick Dorgu, y su versatilidad en banda o como nueve cubre a Benjamin Sesko. El cuerpo técnico deberá gestionar su bagaje y, al mismo tiempo, aprovechar su talento.
El fichaje de un centrocampista tropieza con un obstáculo
Aunque la situación de Rashford acapara la atención, el mercado de fichajes del United ha sufrido reveses, especialmente en el centro del campo. Los «Red Devils» vieron cómo Mateus Fernandes fichaba por el Tottenham tras igualar los Spurs los 85 millones de libras (114 millones de dólares) pedidos por el West Ham. El United se retiró de la operación al valorar al internacional sub-21 de Portugal muy por debajo de esa cifra.
Antes ya habían visto marchar a Elliot Anderson, fichado por el Manchester City. Desde Old Trafford aseguran que no hay pánico, pero la presión crece y buscan un fichaje de peso. Alex Scott encabeza la lista, aunque el Arsenal también lo quiere, así que el United debe actuar rápido para no quedarse sin refuerzos.
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Estabilidad defensiva y teorías sobre Tonali
A pesar de las peticiones de los aficionados para reforzar la defensa, el club no planea incorporar más centrales por ahora. Con Harry Maguire, Lisandro Martínez, Matthijs de Ligt, Leny Yoro y Ayden Heaven en la plantilla, el foco está en su estado físico. Se espera que De Ligt se recupere de sus problemas de espalda al inicio de la temporada, momento en el que el club valorará posibles salidas en 2025.
Se rumoreó el fichaje de Sandro Tonali, pero el United nunca hizo una oferta formal al Newcastle. Aunque se valora su calidad, sus dudas sobre permanecer en la Premier y sus antecedentes disciplinarios lo descartaron como prioridad. El equipo de fichajes sigue buscando al menos un centrocampista, y quizá dos, antes del cierre del mercado.
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