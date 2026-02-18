Acciones del Manchester United compradas por un multimillonario inversor estadounidense, pero es poco probable que se produzca una adquisición total

A pesar de esta inversión, no se cree que Cooperman tenga previsto adquirir una participación mayoritaria en el United, aunque su patrimonio neto supera los 3600 millones de dólares (2670 millones de libras esterlinas). Las acciones de clase A no tienen los mismos derechos de voto que las de clase B, que otorgan 10 votos por acción, frente a uno solo para las primeras.

En general, la familia Glazer sigue teniendo la mayoría de los votos, con alrededor del 67 % del club, mientras que Ratcliffe posee alrededor del 28 %. Los Glazer siguen a cargo de los aspectos corporativos y comerciales del club, mientras que Ratcliffe e INEOS controlan las operaciones futbolísticas.

En los últimos tiempos se han producido muchos cambios en Old Trafford, pero gran parte de la afición sigue sin estar convencida con los Glazer y, a principios de febrero, se han producido protestas contra la familia. El Grupo 1958 dio a conocer sus planes de organizar una manifestación antes del partido contra el Fulham, afirmando que el club se había convertido en «el hazmerreír» y que Ratcliffe era «cómplice» de su declive.