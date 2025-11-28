'Acciones de un loco' - Antony se escapa de la tarjeta roja por un sorprendente cabezazo pocos días después de ser expulsado por patear a un rival en la cara
Antony expulsado en La Liga
El fin de semana, Antony fue expulsado cuando su pie alto golpeó en la cara a Joel Roca del Girona. El exjugador del Ajax hizo gestos de disculpa a los aficionados locales mientras salía del campo, y luego recurrió a las redes sociales para reafirmar su arrepentimiento.
Escribió: "Muy triste por la tarjeta roja. Todo lo que quería era ayudar a mi equipo a ganar. Un movimiento completamente involuntario... lo siento por todos los aficionados que siempre me han apoyado."
Luego, un par de días después del incidente, admitió que había sido "difícil dormir" después de sus acciones.
El internacional brasileño añadió: "No tuve intención. Por eso vamos a intentar apelar. Gané el balón. Cuando hice la (chilena) ahí, no lo vi, estaba mirando la pelota. Fue decisión del VAR, el árbitro sabe que no tuve intención. Fue muy difícil dormir. Me quedé en casa pensando toda la noche, dormí muy poco."
"Esto fue deliberado"
El jueves, sin embargo, Antony tuvo suerte ya que escapó de ser expulsado nuevamente en la victoria del Betis por 2-1 en la Europa League contra el Utrecht. A pesar de parecer dar un cabezazo a El Karouani en la primera mitad, el jugador de 25 años no fue penalizado por el árbitro Nenad Minakovic, ni siquiera se pitó una falta a favor de los visitantes. Eso enfureció a un comentarista holandés, quien describió el cabezazo de Antony como "acciones de un loco".
El exjugador del Ajax Jan van Halst dijo en Ziggo Sport, via VI: "¿Desafortunado? No, esa es una declaración desafortunada del árbitro. Esto fue deliberado. Es una acción de un loco. ¿Cómo se te ocurre eso? Yo también he pateado una pelota alguna vez, tuve un duelo así. Entonces no piensas en hacer tal movimiento con la cabeza, ¿verdad? Muy extraño."
'Estaba con mucho dolor'
Algunos de los colegas de Van Halst estaban igualmente asombrados de que Antony no recibiera castigo por sus acciones.
El entrenador del Utrecht, Ron Jans, dijo: "El VAR no estuvo presente hoy. También con ese centro a [Seb] Haller, está completamente retenido. Tienes que tener suerte con momentos así y no hemos tenido eso unas cuantas veces. Esa mano de Virgil van Dijk contra el Olympique Lyon, hoy dos momentos más que vuelven a ser decisivos.
"Creo que podrían haber pitado penalti y tarjeta roja, y si lo hubieran retenido completamente. Y también hubo un momento en el que podrían haber quedado con 10 hombres en la primera mitad. Pero sí, eso no nos favorece en Europa. Momentos así pueden ser decisivos y luego hacen el 2-0 y piensas: 'Oh, cielos'."
Y el defensor del Utrecht, Nick Viergever, agregó: "Pero estaba con mucho dolor por una razón. El árbitro dijo que lo había evaluado y que fue desafortunado. También tuvimos quizás medio momento de penalti con Seb [Haller], entonces no es fácil."
- Getty Images Sport
¿Qué sigue para Antony?
Antony, quien finalmente terminó su pesadilla en el United a principios de este año, había esperado participar en el enfrentamiento de Betis contra el rival Sevilla este fin de semana mientras su equipo apelaba contra su tarjeta roja.
"Sí, por supuesto. Tenemos que intentarlo [y apelar]. Sé lo importante que es este juego y quiero jugarlo", dijo el brasileño, que está tratando de formar parte del equipo nacional de su país para el Mundial del próximo año.
Sin embargo, a Antony se le ha impuesto una suspensión de un partido, por lo que no estará disponible para el viaje a Sevilla en La Liga el domingo. Sin embargo, podría regresar el 3 de diciembre para su enfrentamiento en la Copa del Rey fuera de casa contra Torrent.