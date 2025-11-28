El fin de semana, Antony fue expulsado cuando su pie alto golpeó en la cara a Joel Roca del Girona. El exjugador del Ajax hizo gestos de disculpa a los aficionados locales mientras salía del campo, y luego recurrió a las redes sociales para reafirmar su arrepentimiento.

Escribió: "Muy triste por la tarjeta roja. Todo lo que quería era ayudar a mi equipo a ganar. Un movimiento completamente involuntario... lo siento por todos los aficionados que siempre me han apoyado."

Luego, un par de días después del incidente, admitió que había sido "difícil dormir" después de sus acciones.

El internacional brasileño añadió: "No tuve intención. Por eso vamos a intentar apelar. Gané el balón. Cuando hice la (chilena) ahí, no lo vi, estaba mirando la pelota. Fue decisión del VAR, el árbitro sabe que no tuve intención. Fue muy difícil dormir. Me quedé en casa pensando toda la noche, dormí muy poco."