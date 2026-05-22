«¿Acaso estoy entrenando para el Tour de Francia?» La exestrella del FC Bayern arremete contra Niko Kovac

En verano de 2018, Niko Kovac se hizo cargo del equipo. «Todo entrenador tiene sus favoritos y yo no era uno de los suyos», recuerda James. La barrera del idioma complicó su relación, pues James no se esforzaba por aprender alemán: «Las clases eran aburridas».

Además, no se adaptaba a los métodos de entrenamiento del técnico: «Quería que pedaleáramos 30 minutos tras cada sesión. Le respondí: “¿Acaso entreno para el Tour de Francia? Soy futbolista”».

Con Ancelotti y Heynckes era titular y sumó ocho goles y 14 asistencias en 2645 minutos. En su segunda temporada con Kovac, su tiempo bajó a 1654 minutos debido a dos lesiones largas, aunque aún marcó siete goles y dio seis asistencias.