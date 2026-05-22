James jugó en el Bayern Múnich cedido por el Real Madrid entre 2017 y 2019. «El primer año tuve suerte, porque Carlo y Heynckes hablaban español», recuerda el colombiano, ahora de 34 años. Ancelotti fue destituido en septiembre de 2017 tras perder 0-3 contra el PSG, y Heynckes, que tomó el mando de forma interina, llevó al equipo a ganar la liga.
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«¿Acaso estoy entrenando para el Tour de Francia?» La exestrella del FC Bayern arremete contra Niko Kovac
En verano de 2018, Niko Kovac se hizo cargo del equipo. «Todo entrenador tiene sus favoritos y yo no era uno de los suyos», recuerda James. La barrera del idioma complicó su relación, pues James no se esforzaba por aprender alemán: «Las clases eran aburridas».
Además, no se adaptaba a los métodos de entrenamiento del técnico: «Quería que pedaleáramos 30 minutos tras cada sesión. Le respondí: “¿Acaso entreno para el Tour de Francia? Soy futbolista”».
Con Ancelotti y Heynckes era titular y sumó ocho goles y 14 asistencias en 2645 minutos. En su segunda temporada con Kovac, su tiempo bajó a 1654 minutos debido a dos lesiones largas, aunque aún marcó siete goles y dio seis asistencias.
- AFP
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En verano de 2019 acabó su cesión de dos años, valorada en 13 millones de euros, y no se renovó. James volvió al Real Madrid por una temporada más, pero ya no recuperó su mejor nivel. Tras su brillante Mundial 2014 con Colombia, el club blanco lo fichó del AS Mónaco por 75 millones.
Kovac fue despedido del Bayern en noviembre de 2019, pese al doblete, por una mala racha, y luego pasó al Borussia Dortmund.
Tras dejar el Real Madrid en 2020 se ha convertido en un trotamundos: Everton, Al-Rayyan, Olympiacos, São Paulo, Rayo Vallecano, Club León y, en febrero, Minnesota United.
Sigue siendo fijo en la selección colombiana, que en el Mundial enfrentará a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. El documental de Netflix se estrenó el jueves.