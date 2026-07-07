¿Acaso el FC Bayern incluso tiene que pagar más? Se desvela un curioso detalle sobre el sorprendente fichaje de Alexander Nübel

Según estas informaciones, el Bayern recibiría hasta siete millones de euros por el traspaso, más otros cinco en variables. Se dice que Nübel cobrará una indemnización millonaria del club. Su contrato, de unos once millones de euros anuales, acababa en 2029.

Según Bild, el portero exigió una indemnización por esos tres años, equivalente a la diferencia entre su salario en el Beşiktaş y el que tenía en el Bayern.

El Bayern aceptó el acuerdo para venderlo antes del inicio de la pretemporada, el 20 de julio, tras la amenaza del Beşiktaş de buscar otro portero.