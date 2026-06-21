Yamal ha acaparado la atención del fútbol tras su meteórico ascenso, y muchos comparan su trayectoria con la del mejor jugador que vistió la camiseta blaugrana. Como aquel icono argentino, que pasó de extremo a creador de juego en el centro del campo, Yamal prevé un futuro lejos de la banda.

En una entrevista con El Mundo, el joven explicó su lógica táctica: «A Leo también le marcaban tres jugadores, y el único lugar donde no pueden hacerlo es en el centro. Allí hay muchos jugadores. Con el tiempo acabaré allí, porque es fácil defender con tres en las bandas, pero en el centro no pueden marcarme».



