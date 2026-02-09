«Acabamos de empezar»: Ryan Reynolds envía un mensaje mientras la estrella de Hollywood celebra cinco años en el Wrexham con Rob Mac.

El Wrexham también ha conmemorado el aniversario en las redes sociales, y el exguardameta Ben Foster ha afirmado que su increíble ascenso nunca será igualado.

Dijo: «En el Salford City, los que llevan las riendas son futbolistas que ya lo han hecho todo antes. Saben cómo funcionan los clubes de fútbol y, a veces, eso les lleva a pensar en lo que no va a funcionar. El Birmingham tiene propietarios muy ricos, pero el Wrexham es diferente. Rob y Ryan no sabían muy bien lo que hacían cuando se hicieron cargo del club de fútbol. Invirtieron dinero, pero también invirtieron su propia energía. Pusieron su interés personal y su energía en ello de una manera que rara vez se ve. Sinceramente, creo que si les preguntaras de qué están más orgullosos, Wrexham estaría a la altura de cualquier cosa que hayan hecho en la actuación o los negocios. Para tomar algo que no entendías del todo y convertirlo en lo que es hoy, tienes que estar muy orgulloso de ello. Es increíble.

«Es ridículo. Nunca volverá a suceder. Ascender desde una liga no profesional, ascender, ascender y estar ya en puestos de ascenso a este nivel es escandaloso. Hace uno o dos años dije que pensaba que estarían en la Premier League en tres, cuatro o cinco años. Salir de la Championship es muy difícil, es una liga dura y competitiva en la que hay mucho dinero en juego. Pero lo han hecho bien: le han dado al entrenador el poder de fichar a los jugadores que quiere, de entender quiénes son».