El martes, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) revisó el resultado de la final de la Copa Africana de Naciones 2025, que se vio empañada por los disturbios, y retiró a posteriori el título a Senegal para otorgárselo a su rival, Marruecos. Todo ello ante la gran incomprensión de los ganadores deportivos.
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«Acabad con la pasión» y «Vergüenza para África»: Sadio Mané y todo Senegal están furiosos por la retirada de la Copa Africana de Naciones
«Lo que ha pasado aquí va demasiado lejos. Este no es el fútbol por el que luchamos, ni el África en la que creemos», escribió el exjugador del Bayern Sadio Mané (Al-Nassr) en un comunicado publicado en Instagram: «Hay demasiada corrupción en nuestro deporte, y eso está acabando con la pasión de millones de aficionados en todo el continente. Los jugadores lo dan todo sobre el terreno de juego, pero las decisiones fuera de él determinan los partidos y los títulos».
Mané se mostró «profundamente decepcionado». Su país, el fútbol africano y los aficionados se merecen «algo mejor, justicia, transparencia y respeto». La Federación de Senegal anunció, por su parte, que «presentará un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) de Lausana lo antes posible» y calificó la decisión de «injusta, sin precedentes e inaceptable, que desacredita al fútbol africano».
El secretario general, Abdoulaye Seydou Sow, añadió en la radio estatal RTS: «Nos pondremos en contacto con nuestros abogados y presentaremos un recurso. No nos detendremos ante nada. La ley está de nuestro lado». La decisión es una «vergüenza para África».
Final de la Copa Africana de Naciones: el partido estuvo a punto de suspenderse en varias ocasiones
Pathe Ciss fue uno de los primeros jugadores de Senegal en reaccionar ante la noticia. El centrocampista del Rayo Vallecano publicó enX varias fotos suyas con la medalla y el trofeo, acompañadas de un comentario sobre el nuevo resultado de 3-0 a favor de Marruecos: «A esos llorones les podéis meter tres goles más».
El trasfondo de la decisión fueron los disturbios ocurridos durante la final del 18 de enero en Rabat, que estuvo a punto de suspenderse. Tras un penalti pitado a última hora a favor de Marruecos, los jugadores de Senegal abandonaron el campo momentáneamente en señal de protesta. Tras una larga interrupción, el partido se reanudó, antes de que Brahim Díaz fallara el penalti y Pape Gueye (94’) marcara el gol de oro que dio el 1-0 definitivo a Senegal.
La CAF consideró que el comportamiento de los jugadores senegaleses antes del penalti de Díaz constituía una infracción de los artículos 82 y 84 y estimó la apelación de la federación marroquí. Además, se había desatado el caos en las gradas, lo que también podría haber dado lugar a la suspensión del partido. Las fuerzas de seguridad impidieron que los aficionados de Senegal irrumpieran en el campo.
- AFP
Marruecos reacciona con serenidad ante la decisión de la CAF
«La Comisión de Apelaciones de la CAF ha decidido que, de conformidad con el artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones de la CAF (AFCON), la final de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies de la CAF (AFCON) Marruecos 2025 («el partido») se considere perdido por la selección nacional de Senegal y que el resultado del partido se contabilice como un 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF)», reza textualmente el comunicado de la CAF.
A raíz de ello, la federación marroquí declaró con sobriedad: «Esta medida no pretende en modo alguno poner en duda el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente exigir la aplicación de las normas de la misma».
Copa Africana de Naciones: los últimos cinco ganadores
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