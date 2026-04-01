AFP
Traducido por
«Acaba con nuestros jugadores»: el presidente del Nápoles pide una reforma radical de la Serie A tras otra decepción de Italia en el Mundial
Un plan radical para la recuperación
Tras el fracaso de Italia a la hora de clasificarse para su tercer Mundial consecutivo, De Laurentiis ha pedido una reforma de la primera división italiana. El presidente del Nápoles sostiene que el gran volumen de partidos está agotando a los mejores jugadores y privando a la selección nacional de un tiempo de preparación fundamental.
En declaraciones a Radio CRC tras la dramática derrota de la Azzurri en la final de la repesca a manos de Bosnia y Herzegovina, De Laurentiis expresó su frustración de siempre. «Mi opinión ha sido clara durante diez años. Es algo que me hace sonreír», afirmó. «Siempre hemos dicho que se juegan demasiados partidos, y esto acaba con nuestros jugadores».
- IMAGO / EPA
Menos equipos y sin Supercopa en Arabia Saudí
El presidente del Nápoles cree que reducir el tamaño de la liga es la única forma de modernizar el fútbol. Insiste en que el formato actual de 20 equipos es insostenible, sobre todo si se suma a los lucrativos pero agotadores viajes al extranjero a mitad de temporada para disputar títulos nacionales. «Hoy en día, seguimos queriendo tener 20 equipos [en la Serie A], pero si volviéramos a los 16 equipos y suprimimos la Supercopa que se juega en Arabia Saudí, daríamos descanso a nuestros jugadores, que son un patrimonio por el que pagamos, y tendríamos tiempo para que la selección nacional entrenara», explicó De Laurentiis. «Deberíamos empezar a pensar: ¿el enfoque táctico del que se enorgullece el fútbol italiano realmente favorece el éxito frente a otras naciones? Dieciséis equipos, menos partidos, más tiempo para entrenar a la selección nacional».
Los clubes exigen indemnizaciones y protección
Más allá de la estructura de la liga, el propietario del Nápoles también aboga por un cambio en la gestión de los parones internacionales. Sostiene que los clubes, que asumen la carga financiera de los salarios de los jugadores, deberían estar mejor protegidos cuando ceden a sus estrellas para que cumplan con sus obligaciones con la FIGC. «Compensar a los clubes por los jugadores convocados para la selección nacional y ofrecer una cobertura de seguro completa en caso de lesión: en mi opinión, ese es el nuevo comienzo que necesitamos», añadió.
- Getty
Apoyando una nueva era con Malago
Aunque el presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, se ha resistido a las peticiones de dimisión, De Laurentiis parece dispuesto a un cambio en la dirección. Ha apostado con firmeza por el expresidente del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), Giovanni Malago, como la persona indicada para sacar a la federación de su crisis actual.
«Alguien como Malago, que está acostumbrado a dar siempre lo mejor de sí mismo porque es un gran profesional y siempre lo ha demostrado, es alguien que puede aportar en lugar de quitar, y además tiene cierta humanidad», concluyó el presidente del Nápoles. «Si volviéramos a empezar con él mañana por la mañana, creo que volveríamos a ser fuertes en un par de años».