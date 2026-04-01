«Acaba con nuestros jugadores»: el presidente del Nápoles pide una reforma radical de la Serie A tras otra decepción de Italia en el Mundial

Tras el fracaso de Italia a la hora de clasificarse para su tercer Mundial consecutivo, De Laurentiis ha pedido una reforma de la primera división italiana. El presidente del Nápoles sostiene que el gran volumen de partidos está agotando a los mejores jugadores y privando a la selección nacional de un tiempo de preparación fundamental.

En declaraciones a Radio CRC tras la dramática derrota de la Azzurri en la final de la repesca a manos de Bosnia y Herzegovina, De Laurentiis expresó su frustración de siempre. «Mi opinión ha sido clara durante diez años. Es algo que me hace sonreír», afirmó. «Siempre hemos dicho que se juegan demasiados partidos, y esto acaba con nuestros jugadores».