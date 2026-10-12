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imago-sport-1084406213.jpgLaPresse
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AC Milan tiene un problema en las jugadas a balón parado: ya ha encajado tres goles de este tipo en este inicio y Rabiot da con una posible explicación

AC Milán

El de anoche ante el Sassuolo fue el tercer gol que encajó el Milan a balón parado en este inicio de campeonato.

Amorim no está conforme: su Milan encaja demasiados goles en jugadas a balón parado. Tras los recibidos contra el Torino en la primera jornada y contra la Juventus en la tercera, el Milan encajó ayer, en casa del Sassuolo, su tercer gol a balón parado en estas seis primeras jornadas de liga. En declaraciones a DAZN tras el partido, Ruben Amorim explicó: «Creo que merecimos ponernos por delante, pero después del gol no controlamos el partido ni el juego. Seguimos atacando y por eso ellos tuvieron dos ocasiones: después del gol es

correcto

seguir atacando porque el momento nos favorece, pero no lo hicimos de la manera adecuada. Después del gol perdimos rápidamente el balón cuando lo teníamos. Al final, eso puede pasar, pero lo que no puede pasar es el gol que encajamos en el saque de esquina».

  • LA DECEPCIÓN DE RABIOT

    Rabiot tampoco está nada contento con las pérdidas de concentración de sus jugadores en las jugadas a balón parado. De hecho, esa falta de reacción en los marcajes ya se había visto en los amistosos de pretemporada. El francés declaró ayer: «Marcamos un gol y enseguida recibimos dos balones a la espalda. Mike nos salvó. No podemos replegarnos así después del gol y estar menos concentrados. Hay que trabajar la mentalidad y mejorar en algunas fases del juego. Hoy también hicimos cosas buenas, pero me fastidia encajar un gol en una situación que trabajamos a menudo en los entrenamientos. Para mí, hoy son dos puntos perdidos».

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