Strahinja Pavlovic renueva con el Milan. Según informa Sky Sport el defensa serbio, cuyo contrato vence en 2028, ha llegado hace poco a Casa Milan para firmar su renovación con el club. Está previsto que firme un nuevo acuerdo hasta 2031. El exjugador del Salzburgo, que el jueves se enfrentará a su exequipo en la Europa League, debería ver aumentado su salario actual de 1,7 millones de euros netos al año.
AC Milan: Strahinja Pavlovic, en la sede del club para renovar hasta 2031; los detalles
EL MILAN ES LA PRIORIDAD
Pavlovic llegó al Milan en el verano de 2024. Su primer año a las órdenes de Fonseca y Conceiçao estuvo marcado por los altibajos. La temporada pasada, con Massimiliano Allegri en el banquillo, se convirtió en una garantía en defensa y este año es uno de los puntos fuertes de la zaga dirigida por Ruben Amorim. Con la camiseta del Milan ha marcado 7 goles en 80 partidos entre liga y copas. El pasado abril habló así sobre su futuro: «Creo que quiero quedarme mucho tiempo en el Milan. Me gustan la ciudad y el ambiente, además de nuestros aficionados. Aquí estoy muy contento y quiero ganar con el Milan —dijo a Sportmediaset —. ¿Cantar el cántico con los aficionados al final del partido? También ocurría cuando estaba en el Partizan. Tenemos que estar unidos con nuestra afición».
CUÁNTO GANA
Pavlovic, que rechazó la Premier League con tal de quedarse en el Milan, según La Gazzetta dello Sport, debería cobrar unos 3 millones de euros netos con el nuevo acuerdo.
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