AC Milan: Strahinja Pavlovic, en la sede del club para renovar hasta 2031; los detalles

Pavlovic llegó al Milan en el verano de 2024. Su primer año a las órdenes de Fonseca y Conceiçao estuvo marcado por los altibajos. La temporada pasada, con Massimiliano Allegri en el banquillo, se convirtió en una garantía en defensa y este año es uno de los puntos fuertes de la zaga dirigida por Ruben Amorim. Con la camiseta del Milan ha marcado 7 goles en 80 partidos entre liga y copas. El pasado abril habló así sobre su futuro: «Creo que quiero quedarme mucho tiempo en el Milan. Me gustan la ciudad y el ambiente, además de nuestros aficionados. Aquí estoy muy contento y quiero ganar con el Milan —dijo a Sportmediaset —. ¿Cantar el cántico con los aficionados al final del partido? También ocurría cuando estaba en el Partizan. Tenemos que estar unidos con nuestra afición».