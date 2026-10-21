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Olympique Lyonnais v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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AC Milan, se teme una baja prolongada de Chukwueze: ¿puede volver Athekame en enero? Se necesitan dos factores

AC Milán

Milan, dos caras de la misma moneda: Chukwueze se frena, Athekame brilla en Lyon

Amorim espera con ansiedad las pruebas médicas a las que se someterá en las próximas horas Chukwueze: el problema en la cadera que sufrió tras el partido contra el Atalanta preocupa al entorno del AC Milan. El nigeriano corre el riesgo de tener que afrontar un periodo de recuperación considerable. El repentino parón del exjugador del Fulham vuelve a poner sobre la mesa un tema ya debatido el verano pasado: en la plantilla falta una alternativa con las mismas características que pueda jugar como centrocampista por banda.

  • ATHEKAME RESOLVERÍA LOS PROBLEMAS

    En realidad, el Milan contaba con un jugador de banda derecha, pero prefirió cederlo al Lyon para que disfrutara de una temporada como titular, fundamental para su maduración futbolística. Athekame ha despuntado en la Ligue 1 y está rindiendo por encima de las previsiones más optimistas, con 2 goles y 3 asistencias en sus primeros 7 partidos. Y precisamente el internacional suizo parece ser la solución al problema estructural de la plantilla del Milan.

  • DOS CUESTIONES

    Recuperar a Athekame para el AC Milan en el mercado de enero parece bastante improbable, pese a que está cedido al club francés sin opción de compra. Para empezar, habría que convencer a Fonseca, que ha desempeñado un papel importante en la progresión del exjugador del Young Boys y querría mantenerlo al menos hasta el final de la temporada. Tampoco es menos importante el factor Lyon: sin una compensación económica, los propietarios del club francés ni siquiera se sentarían a hablar con los del AC Milan.

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