Amorim espera con ansiedad las pruebas médicas a las que se someterá en las próximas horas Chukwueze: el problema en la cadera que sufrió tras el partido contra el Atalanta preocupa al entorno del AC Milan. El nigeriano corre el riesgo de tener que afrontar un periodo de recuperación considerable. El repentino parón del exjugador del Fulham vuelve a poner sobre la mesa un tema ya debatido el verano pasado: en la plantilla falta una alternativa con las mismas características que pueda jugar como centrocampista por banda.