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Milan Cardinale NBA dekstopGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

AC Milan, San Donato no quedará como un terreno vacío: listo el proyecto de un pabellón de 20.000 localidades. Será la sede de una franquicia de NBA Europe

AC Milán

¿Qué pasará con los terrenos que compraron el Milan y Gerry Cardinale en San Donato?

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Tras la presentación por todo lo alto del nuevo Generali Stadium, que será la nueva casa del Inter y el Milan, recordar las decisiones que tomó el club milanista en febrero de 2024 podría darnos la impresión de haber retrocedido casi dos eras geológicas. Sin embargo, han pasado poco más de dos años desde que la idea de Gerry Cardinale llevó al club a adquirir una extensa superficie de terrenos en el municipio de San Donato con el objetivo de construir allí su nuevo estadio en propiedad y en solitario.

En dos años ha cambiado todo, salvo una cosa: el Milan sigue siendo propietario de esos terrenos. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué futuro tendrán? El propietario Gerry Cardinale ya tiene una idea concreta de qué desarrollar en esos espacios y cómo hacerlo.

  • TERRENOS ADQUIRIDOS POR 40 MILLONES

    Tras hacerse con el control de la sociedad Sportlifecity, que tenía los derechos de uso de los terrenos de San Francesco, en San Donato Milanese, el AC Milan compró los terrenos por un coste total de 40 millones de euros.

    La escritura se firmó el 8 de febrero de 2024 precisamente a través de la sociedad SportCityLife. Toda el área de San Francesco se extiende por más de 108.000-256.000 metros cuadrados (incluidas las parcelas vinculadas al plan integrado) y, al menos en un principio, se pensaba que allí podría construirse un estadio en propiedad con el que desvincularse del Inter.

    No fue así: la presión sobre el Ayuntamiento de Milán dio sus frutos y, apenas un año y medio después, Inter y AC Milan compraron juntos los terrenos adyacentes y el actual estadio Giuseppe Meazza, en San Siro.

  • Nada de Milan, sí al baloncesto de la NBA

    Los terrenos de San Donato siguen ahí, son propiedad del AC Milan, pero están sin utilizar. Sin embargo, Cardinale tiene claro cómo desarrollar ese activo y, de hecho, allí se construirá ante todo un pabellón deportivo con capacidad para 20.000 espectadores, que será el centro neurálgico del plan comercial para esa zona.

    El pabellón acogerá, por supuesto, eventos y conciertos, pero, sobre todo, estará concebido como la sede de una franquicia que deberá participar en la nueva competición que la NBA está desarrollando en Europa: NBA Europe. Es poco probable que ese equipo sea el Olimpia Milano, que debería incorporarse a la competición, pero seguir bajo el control de la familia Armani. Es más probable que surja de la compra o la transformación del título deportivo de otro club histórico de Lombardía, como el Varese Basket.

    En definitiva, nada que afecte directamente al club de fútbol, sino una mirada abierta al mundo del entretenimiento y a otro deporte en expansión como el baloncesto.

  • LA CONFIRMACIÓN DE CARDINALE

    Y, en una entrevista con Repubblica, el máximo responsable del fondo RedBird Capitals confirmó su intención de establecerse de forma más activa en Milán y explicó su proyecto para las áreas de San Donato.

    Ahora viene a menudo a Milán: ¿ya se ha adaptado?

    «Estoy pensando en comprar una casa aquí. Me gustaría disfrutar de la ciudad, pasear por Montenapoleone».

    ¿Qué harán con San Donato?

    «Tenemos todo preparado para empezar las obras de un pabellón de 20.000 localidades para NBA Europe. Queremos tener una franquicia en Milán. También tengo ambiciones en el tenis».

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