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Tras la presentación por todo lo alto del nuevo Generali Stadium, que será la nueva casa del Inter y el Milan, recordar las decisiones que tomó el club milanista en febrero de 2024 podría darnos la impresión de haber retrocedido casi dos eras geológicas. Sin embargo, han pasado poco más de dos años desde que la idea de Gerry Cardinale llevó al club a adquirir una extensa superficie de terrenos en el municipio de San Donato con el objetivo de construir allí su nuevo estadio en propiedad y en solitario.

En dos años ha cambiado todo, salvo una cosa: el Milan sigue siendo propietario de esos terrenos. ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué futuro tendrán? El propietario Gerry Cardinale ya tiene una idea concreta de qué desarrollar en esos espacios y cómo hacerlo.