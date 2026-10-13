Este es el comunicado del Milan: «El AC Milan informa de que hoy, en Ámsterdam, Alexis Saelemaekers fue sometido a una intervención quirúrgica en el tobillo derecho. La intervención de limpieza artroscópica y estabilización, realizada por el Dr. Gino Kerkhoffs en presencia del Dr. Andrea Bulgheroni y de Diego Mantovani, del cuerpo médico del Milan, fue todo un éxito».