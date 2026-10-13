Alexis Saelemaekers fue operado del tobillo derecho tras sufrir una lesión durante el parón de selecciones. Ese mismo tobillo había perdido estabilidad como consecuencia de una operación a la que el jugador se sometió hace dos años en Roma tras fracturarse un maléolo. La operación fue un éxito, según comunicó el AC Milan.
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AC Milan, operación sin complicaciones para Alexis Saelemaekers: los plazos de recuperación
EL COMUNICADO
Este es el comunicado del Milan: «El AC Milan informa de que hoy, en Ámsterdam, Alexis Saelemaekers fue sometido a una intervención quirúrgica en el tobillo derecho. La intervención de limpieza artroscópica y estabilización, realizada por el Dr. Gino Kerkhoffs en presencia del Dr. Andrea Bulgheroni y de Diego Mantovani, del cuerpo médico del Milan, fue todo un éxito».
LOS PLAZOS DE RECUPERACIÓN
El exjugador del Anderlecht, el Bolonia y la Roma deberá permanecer alejado de los terrenos de juego entre 3 y 4 meses. Si todo va bien, volverá a jugar en febrero de 2027.
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