El tiempo apremia y la debacle de Bournemouth está acelerando el proceso. El Milan 2026/2027 arrancó el verano con desventaja e intenta remontar una temporada en la que tampoco se atendieron todas las peticiones de Ruben Amorim en el mercado de fichajes. El resultado también quedó a la vista sobre el césped en la Europa League anoche: el Milan, que alineó un once sin muchos titulares para darles descanso, estuvo a merced del Bournemouth durante los 90 minutos.





Con tantos lesionados, el Milan tendrá que buscar soluciones en enero, pero ¿quién se encargará del mercado de fichajes y de las negociaciones? Cardinale ha tomado nota de la ausencia de un director deportivo, de un dirigente que conozca «el campo y el fútbol» y no se ocupe solo de datos y algoritmos. Según Sky Sport Germania , en los próximos días irá a por el ya ex del Eintracht Fráncfort Markus Krosche.