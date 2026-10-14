Por primera vez en sus más de cien años de historia, el AC Milan supera los 100 millones de euros en ingresos por patrocinios. Es uno de los datos más significativos de las cuentas correspondientes al ejercicio 2025/26, aprobadas por el consejo de administración del club de la calle Aldo Rossi.

El resultado refuerza la labor del área comercial del Milan en un ejercicio marcado por la ausencia de competiciones europeas la pasada temporada y de la Champions League en esta. Pese a ese impacto negativo, el AC Milan cerró la temporada con 464,6 millones de euros en ingresos y se mantuvo en los niveles de las dos temporadas récord anteriores: la cifra creció un 1,7 % respecto a 2023/24 y cayó un 6 % respecto a 2024/25.

Los ingresos se sostuvieron, sobre todo, gracias a las actividades menos directamente vinculadas a la participación en competiciones europeas. Entre ellas, los patrocinios fueron uno de los factores más determinantes.