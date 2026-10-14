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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
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AC Milan: los patrocinios superan por primera vez los 100 millones de euros. El análisis de las cifras del club

AC Milán

Una cartera de alianzas cada vez más amplia para el AC Milan: así ha aumentado Red Bird los ingresos

Por primera vez en sus más de cien años de historia, el AC Milan supera los 100 millones de euros en ingresos por patrocinios. Es uno de los datos más significativos de las cuentas correspondientes al ejercicio 2025/26, aprobadas por el consejo de administración del club de la calle Aldo Rossi.

El resultado refuerza la labor del área comercial del Milan en un ejercicio marcado por la ausencia de competiciones europeas la pasada temporada y de la Champions League en esta. Pese a ese impacto negativo, el AC Milan cerró la temporada con 464,6 millones de euros en ingresos y se mantuvo en los niveles de las dos temporadas récord anteriores: la cifra creció un 1,7 % respecto a 2023/24 y cayó un 6 % respecto a 2024/25.

Los ingresos se sostuvieron, sobre todo, gracias a las actividades menos directamente vinculadas a la participación en competiciones europeas. Entre ellas, los patrocinios fueron uno de los factores más determinantes.

  • UNA CARTERA MUCHO MÁS AMPLIA

    Entre los acuerdos de patrocinio de mayor valor económico figuran los de Emirates, patrocinador principal del AC Milan, y Puma, patrocinador técnico. Según las estimaciones, el acuerdo con Emirates ronda los 35 millones de euros anuales, mientras que el de Puma aporta a las arcas del AC Milan algo más de 30 millones por temporada, aproximadamente, entre la parte fija y las bonificaciones.

    Otro acuerdo sólido y duradero es el de MSC Cruceros, socio oficial y patrocinador de la manga, renovado recientemente hasta 2027. Entre los patrocinadores de la camiseta también figura Bitpanda, que ocupa el espacio publicitario de la espalda de la camiseta del AC Milan. El acuerdo ronda los 5 millones por temporada. En cuanto al equipo femenino, Banco BPM es el patrocinador principal de la camiseta del Milan Women.

  • LOS NUEVOS ACUERDOS

    El Milan no se detiene, sino que redobla sus esfuerzos. Entre los nuevos acuerdos figura el alcanzado con FPG Fortune Prime Global, que se incorpora como socio premium y socio oficial de trading online del club. También es muy importante, en términos económicos, la nueva colaboración con Boggi Milano, que se incorpora como socio global del AC Milan en calidad de socio oficial de vestimenta formal.

    Otra incorporación destacada es la de DHL, que pasa a ser socio premium y socio oficial de logística. En cuanto a las renovaciones, BMW Italia ha confirmado por sexto año consecutivo la colaboración iniciada en 2021 y seguirá siendo socio premium y socio oficial del sector automovilístico del club durante la temporada 2026/27.

  • La venta de entradas bate récords

    La vertiente comercial del balance también se beneficia claramente de la sólida fidelidad del público en San Siro. Los ingresos por venta de entradas para la Serie A están creciendo y el AC Milan se confirma, por segundo año consecutivo, como el club con la mayor media de espectadores del campeonato, con más de 72.000 asistentes por partido.

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