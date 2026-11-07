Koni De Winter se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Ruben Amorim quien recordó recientemente que ninguno de los defensas de la plantilla del AC Milan tiene las cualidades del belga en el juego aéreo. En esta primera parte de la temporada, el exjugador del Genoa es uno de los futbolistas más utilizados por el técnico portugués y ha adquirido un papel cada vez más importante en el equipo.
AFP
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AC Milan: Liverpool, Chelsea y Manchester United siguen al defensa belga De Winter
Próximos partidos
Según informa CaughtOffside, por el defensa del AC Milan habría interés de algunos grandes de la Premier League, como Manchester United, Liverpool y Chelsea. Por ahora no pasan de rumores y muestras de interés tímidas, pero en Inglaterra están seguros: De Winter estará bajo especial seguimiento en los próximos partidos.
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