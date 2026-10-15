De los detalles de las cuentas cerradas el 30 de junio de 2026, que serán aprobadas por la junta de accionistas del Milan, salen a la luz los datos oficiales de numerosas operaciones de fichajes cerradas durante la gestión de Igli Tare y también por el propio Cardinale, como en el caso de Goncalo Ramos, que llegó a Milanello a más tardar el 30 de junio, cuando el director deportivo albanés ya había sido apartado de sus funciones.





Son cifras, reveladas por Radio Rossonera, que deben tomarse sin contar las distintas primas, previstas o posibles, que podrán activarse o que podrían haberse activado después del 30 de junio y que, por tanto, no repercuten en las cuentas de la pasada temporada.