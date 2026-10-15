De las cuentas cerradas el 30 de junio de 2026, que serán aprobadas por la junta de accionistas del Milan, salen a la luz las cifras oficiales de numerosas operaciones de salida en el mercado de fichajes, entre ellas traspasos definitivos y opciones de compra ejercidas por otros clubes, cerradas durante la gestión de Igli Tare.





Estas cifras, reveladas por Radio Rossonera, deben considerarse sin incluir los distintos bonus, que podrán activarse o que podrían haberse activado después del 30 de junio y que, por tanto, no afectan a las cuentas de la temporada pasada.



