El despertador de la mesilla de noche del Atalanta sonó quizá demasiado tarde, pero hay que decir que el Milan también favoreció la remontada del Atalanta. O quizá fue Amorim quien, después de regalar a sus aficionados un Milan brillante y apasionante durante 60 minutos, con tres goles de ventaja sobre sus rivales, se equivocó por completo en la gestión de los cambios: Hutchinson todavía no está lo bastante preparado tácticamente para partidos de este nivel, pese a la gran actuación que ofreció en Salzburgo, mientras que Estupinan falló en todo lo imaginable, tanto en su colocación sobre el campo como en la elaboración del juego. El técnico portugués no pierde ocasión de reiterar su confianza en el internacional con Ecuador, pero, por ahora, el rendimiento sobre el campo no le está dando la razón.
AC Milan, la gestión del partido de Amorim es un factor: a veces ofrece soluciones y otras las quita
Sistema fluido y cambios proactivos
Lo que desbarató de inmediato el plan de partido del Atalanta fue la disposición táctica de Amorim, que dejó a sus rivales sin referencias: Ramos intercambiaba continuamente su posición con Pulisic, Modric jugaba retrasado y Rabiot recorría todo el campo, mientras la línea defensiva actuaba durante largos tramos con cuatro hombres para volver enseguida a tres. La capacidad del exentrenador del Sporting de Lisboa para recuperar a jugadores que atravesaban dificultades, como Musah y Chukwueze, está a la vista de todos, al igual que su habilidad para mantener a todos enchufados sin contar con un bloque fijo de 12 o 13 titulares: en este AC Milan, todos son importantes.
Otra constante de la filosofía futbolística de Amorim es atreverse siempre con los cambios. El tramo entre el minuto 65 y el 75 parece el más propicio para hacerlos. Ante el Torino, la Lazio y la Juventus, esa apuesta dio la razón al joven entrenador del AC Milan, pero este plan no siempre da los frutos esperados en un fútbol tan táctico como el italiano.
¿RIESGOS CALCULADOS?
Con el marcador 3-0, Amorim dio entrada a Estupinan, Jashari y Loftus-Cheek: un centrocampista creador de juego, un mediapunta y un lateral que, sin duda, tiene menos dificultades cuando le toca atacar. ¿El resultado? El Atalanta encontró enormes espacios para atacar y, con el paso de los minutos, hizo que el Milan perdiera seguridad. Sus aficionados vivieron 20 minutos de asfixia totalmente injustificada. Una explicación parcial está, sin duda, en un calendario que obliga al equipo a jugar cada tres días: el jueves, el Milan visitará el campo de un temible Bournemouth. Un paso adelante puede llegar precisamente al encontrar el equilibrio entre una gestión valiente y un cambio dictado por el momento anímico y táctico del partido.
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