Debía ser el ensayo general para el derbi del sábado, pero el Milan no solo pierde, sino que lo hace de mala manera al encajar nada menos que 4 goles en casa. Con un protagonista inesperado como Mbangula, autor de un triplete histórico, y otra lesión que sumar a una lista ya larga: Tomori tuvo que retirarse al término de la primera parte. Amorim y sus jugadores caen al quinto puesto de la clasificación, a siete puntos de la pareja de cabeza formada por sus vecinos del Inter y la Lazio. Al final del partido, buena parte del público, a excepción de la Curva Sud, «despide» a sus ídolos con silbidos.
AC Milan: la debacle ante el Bolonia deja al descubierto las carencias estructurales de la plantilla. Hace falta reforzarse de forma importante en el mercado de enero
Plantilla corta y mal equilibrada
"No he dicho que hayamos perdido por las lesiones. Creo que nos faltó energía y, como no podemos hacer las mismas rotaciones, nos resulta difícil presionar continuamente y jugar a nuestro fútbol. Cuando dejamos de jugar a nuestro fútbol, sufrimos. Y, además, un entrenador que llegó hace dos meses no puede pretender que todo el equipo juegue un fútbol diferente durante noventa minutos, y eso es algo que deberíais entender". Amorim no quiere escudarse en las bajas en Dazn, pero pide paciencia. Probablemente la misma que le faltó cuando hizo el cambio Diawara-Estupinan y pidió una línea de cinco en defensa en el minuto 60: el Milan dejó que los rivales se instalaran en su campo y perdió las referencias. ¿El resultado? Dos goles encajados con evidentes responsabilidades individuales, como en el caso de De Winter.
La segunda clave, ligada también a la primera, es una plantilla corta en número y calidad, además de mal distribuida: las bajas de Saelemakers, Gabbia, Chukwueze, Rabiot, Gila y Moreira mermaron al equipo, que no tenía energía para disputar el tercer partido en 6 días. Y precisamente sobre este punto, que muchos ya habían señalado el verano pasado, hay que hacer las valoraciones oportunas.
Cardinale debe intervenir en enero
Más allá de la mala suerte que no da tregua al Milan, Amorim y Cardinale deben decidir cómo y dónde reforzar el equipo en enero, porque esta plantilla no es competitiva para afrontar a la vez la liga y la Europa League. El técnico portugués pide a sus jugadores que salgan de su zona de confort para jugar en distintas posiciones, pero a la larga eso no basta para tapar las carencias de una plantilla que cuenta con pocas alternativas, y de escaso nivel, en varios puestos. El tiempo no juega a favor del Milan, pero la única salida es apretar los dientes hasta que llegue el mercado de enero, en el que se espera una directiva firme y activa, con al menos tres fichajes de alto nivel: un jugador de primer nivel en defensa, un centrocampista con las características de Musah y una verdadera alternativa a Ramos.
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