"No he dicho que hayamos perdido por las lesiones. Creo que nos faltó energía y, como no podemos hacer las mismas rotaciones, nos resulta difícil presionar continuamente y jugar a nuestro fútbol. Cuando dejamos de jugar a nuestro fútbol, sufrimos. Y, además, un entrenador que llegó hace dos meses no puede pretender que todo el equipo juegue un fútbol diferente durante noventa minutos, y eso es algo que deberíais entender". Amorim no quiere escudarse en las bajas en Dazn, pero pide paciencia. Probablemente la misma que le faltó cuando hizo el cambio Diawara-Estupinan y pidió una línea de cinco en defensa en el minuto 60: el Milan dejó que los rivales se instalaran en su campo y perdió las referencias. ¿El resultado? Dos goles encajados con evidentes responsabilidades individuales, como en el caso de De Winter.





La segunda clave, ligada también a la primera, es una plantilla corta en número y calidad, además de mal distribuida: las bajas de Saelemakers, Gabbia, Chukwueze, Rabiot, Gila y Moreira mermaron al equipo, que no tenía energía para disputar el tercer partido en 6 días. Y precisamente sobre este punto, que muchos ya habían señalado el verano pasado, hay que hacer las valoraciones oportunas.