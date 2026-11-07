Entre las distintas cesiones que la directiva del Milan ha organizado por Europa, la que está generando dudas es, sin duda, la de David Odogu al Toulouse. El joven defensa central alemán, cedido en verano al club hermano Toulouse con el objetivo de acumular experiencia y minutos valiosos en una liga competitiva como la Ligue 1, no consigue hacerse un hueco. No faltaban motivos para pensar que su etapa allí sería positiva, también porque el club francés pertenece a la misma órbita de RedBird, pero la realidad es que no ha disputado ni un minuto en la liga. El entrenador Jens Bertel Askou no cuenta con el exdefensa del Wolfsburgo.
AC Milan: la cesión de David Odogu al Toulouse podría terminar ya en enero. No ha disputado ni un minuto y ambos clubes estudian poner fin al préstamo ese mismo mes
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Desde el inicio de la temporada, Oodogu ha alternado entre el banquillo y la grada. No fue convocado en tres ocasiones y se perdió el último partido contra el Estrasburgo por un estado febril. El jugador nacido en 2006 no está contento con la situación y ya habría pedido marcharse.
Según informó el portal que sigue de cerca la actualidad del club francés LesViolets.com y confirmó la redacción alemana de Sky, en los últimos días se han mantenido numerosas conversaciones entre la directiva del AC Milan y los dirigentes del Toulouse para hablar del futuro del defensa nacido en 2006.
INVERSIÓN DE 6 MILLONES MÁS BONUS
Salvo sorpresa, Odogu volverá a la disciplina del Milan, que le buscará un nuevo destino para la segunda mitad de la temporada. La esperanza es encontrar un club que apueste decididamente por quien era considerado uno de los jóvenes más interesantes del fútbol alemán.
El Milan necesita evitar que pierda valor la inversión de 6 millones más 3 en variables que hizo en el verano de 2025 para ficharlo del Wolfsburgo.
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