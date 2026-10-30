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cm grafica ibrahimovic milancalciomercato.com
Emanuele Tramacere
Traducido por

AC Milan: Ibrahimovic también está en Milanello con Cardinale para el derbi

AC Milán
Z. Ibrahimovic
Serie A
AC Milán vs Inter Milán
Inter Milán

El exdelantero ha vuelto a dejarse ver junto al equipo del AC Milan de cara al gran partido contra el Inter.

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31 oct 2026

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Milan e Inter viven días intensos y apasionantes, cargados de emociones, pero también, inevitablemente, de tensión. Primero llegó la jornada intersemanal, con resultados opuestos para los dos equipos; después, la presentación conjunta en Milán del nuevo Generali Stadium, que cobrará vida gracias a su colaboración de aquí a la temporada 2031-2032; y, por último, la cuenta atrás para un derbi que, sobre todo para el Milan, ya es un posible punto de inflexión de la temporada.

El partido Milan-Inter, programado para mañana, sábado 31 de octubre, a partir de las 20:45 en San Siro, podría servirle a Ruben Amorim para volver a situarse a cuatro puntos del Inter o, por el contrario, dejar al Milan a diez puntos tras «solo» diez jornadas disputadas. En definitiva, no hay margen de error. En este contexto, cabe destacar la presencia de la cúpula del club al completo en Milanello, donde además de Gerry Cardinale también se dejó ver Zlatan Ibrahimovic.

  • IBRAHIMOVIC JUNTO AL EQUIPO

    Según informa Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic, asesor sénior del fondo RedBird Capitals para el AC Milan, acudió al Castillo Sforzesco para la presentación del nuevo estadio y después quiso mostrar su apoyo al equipo y al propietario, Gerry Cardinale. Ambos llegaron a Milanello durante la mañana y presenciaron a pie de campo el último entrenamiento antes de la rueda de prensa de Ruben Amorim para presentar el partido.

  • RECUPERADOS RABIOT, GILA Y MOREIRA

    Además del respaldo de la propiedad, Amorim también ha recibido buenas noticias desde la enfermería. Aunque todavía no están al cien por cien, tanto Adrien Rabiot como Mario Gila y Diego Moreira deberían haber superado sus respectivos problemas físicos, que también les impidieron jugar contra el Bolonia. El entrenador portugués podrá contar con ellos desde el inicio o durante el partido.

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