Se puede seguir discutiendo sobre un arbitraje demasiado rígido y severo, sobre una tarjeta roja quizá exagerada, pero la locura de Maignan sigue ahí. El portero francés estaba sin duda nervioso por cómo su equipo se estaba entregando a los rivales, pero eso no justifica lo aparatoso de su gesto contra Adams. El propio Amorim también está convencido de ello al término del partido: «Debemos mantener el once contra once en el campo, sobre todo los más experimentados. Pero hoy, repito, no ha habido partido. Ahora tenemos otros encuentros por delante: debemos recuperar las

energías y pensar enseguida en el próximo. Es cierto que hemos tenido que esforzarnos y correr mucho con un hombre menos, intentando presionar, y ha sido una actuación negativa desde todos los puntos de vista y en todos los aspectos. Pero ahora pasemos página y concentrémonos en la liga».