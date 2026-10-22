Su Brujas sigue volando en la Champions League y, aunque no marcó en el 3-0 ante el Lens como sí hizo con su triplete frente al Inter, Nicolò Tresoldi fue decisivo para el equipo dirigido por Leko.

En el gol con el que Vanaken abrió el marcador hubo, de hecho, un toque decisivo del delantero por el que aún se disputan Italia y Alemania. Su nombre ha acabado inevitablemente en el centro de numerosos rumores de fichajes. El Milan se ha movido aprovechando que Tresoldi es aficionado al club desde niño, pero, según The Sun , el club que más se está moviendo ahora por él es el Arsenal de Arteta.