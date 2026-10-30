AC Milan e Inter: ¿cuánto vale y cuánto dura el acuerdo con Generali por el estadio? Cifras récord en Italia y entre las más altas de Europa

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La espera por fin ha terminado. Inter y AC Milan, junto con los estudios de arquitectura Manica y Foster, presentaron ayer en el Castillo Sforzesco de Milán el proyecto y la maqueta del nuevo estadio que compartirán ambos clubes y que sustituirá al actual Giuseppe Meazza en San Siro.

Un estadio moderno, vanguardista, atractivo y funcional para los clubes, que revolucionará todo el barrio que lo albergará. El aspecto más importante y singular de este proyecto serán los derechos de denominación, es decir, el patrocinador que lucirá en el estadio y le dará nombre: Generali Stadium. Inter y AC Milan ya han firmado un acuerdo con una de las compañías aseguradoras más importantes de Italia y, según ha revelado Calcio e Finanza, la cifra y la duración del acuerdo ya son de récord tanto en Italia como en Europa.