¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Andrej Kostic MilanAC Milan
Traducido por

AC Milan, complicado inicio de temporada para Kostic en el Sparta Rotterdam: ¿cambiará de equipo en enero? La situación

AC Milán
A. Kostic
Sparta Rotterdam
Fichajes

Milan: al delantero Kostic, nacido en 2007, le está costando consolidarse en el Sparta Rotterdam de la Eredivisie

El Milan se había adelantado por Andrej Kostic , convencido del potencial del delantero montenegrino nacido en 2007. Primero el ex Igli Tare y después Jovan Kirovski cerraron la operación con el Partizan de Belgrado incluso meses antes de la reapertura del mercado de fichajes de verano: 3 millones más variables y un porcentaje de una futura venta para el club serbio. El jugador pasó el reconocimiento médico en Milán el pasado 30 de marzo.

Al principio se pensaba que la operación por Kostic era una especie de pasaporte para llegar a Dusan Vlahovic porque ambos futbolistas tienen el mismo agente, Darko Ristic, pero al final el Milan apostó por Goncalo Ramos y el exjugador de la Juventus fichó por el Besiktas.

  • DEMASIADO PARA EL MILAN FUTURO, TODAVÍA POCO PARA AMORIM

    Para un delantero que ya había alcanzado los dos dígitos de goles en la liga serbia y tenía una excelente cifra de tantos con la selección sub-21 de Montenegro, la Serie D parecía quedársele pequeña. El Milan había fichado inicialmente a Kostic con la idea de que empezara en el Milan Futuro, pero, en realidad, solo se entrenó durante unos días con el segundo equipo del Milan tras regresar de la gira por Australia con el primer equipo.


    Tras una serie de conversaciones y evaluaciones internas entre los cuerpos técnicos de ambos equipos, llegó una primera conclusión: Kostic corría el riesgo de progresar en su desarrollo jugando en la Serie D, pero, al mismo tiempo, Amorim lo consideraba demasiado verde para jugar con Modric y compañía. El riesgo era quedar relegado, dado que el técnico portugués ya había elegido a Camarda como suplente de Ramos.

  • CESIÓN SIN OPCIÓN DE COMPRA AL SPARTA ROTTERDAM

    El pasado 19 de agosto, el AC Milan anunció oficialmente la cesión de Kostic al Sparta Rotterdam. La operación se gestó y cerró en apenas tres días mediante una cesión gratuita sin opción de compra: el club neerlandés asumió la totalidad del salario del delantero centro nacido en 2007 y se adelantó a varios clubes italianos y alemanes que habían consultado al AC Milan por la posibilidad de incorporarlo cedido. La elección recayó en la Eredivisie porque se considera una liga ideal para el desarrollo de los jóvenes delanteros.

  • NO JUEGA (CASI) NUNCA

    Hasta ahora, la experiencia de Kostic en el Sparta de Róterdam no hará feliz a la directiva neerlandesa: al delantero montenegrino le está costando mucho hacerse un sitio en un club que ha comenzado la temporada con algunas dificultades (solo 6 puntos en 8 partidos hasta ahora).

    Andrej tiene por delante a Milan Zonneveld, delantero nacido en 2003 y propiedad del Sparta de Róterdam, que ha empezado el campeonato a lo grande, con 5 goles en 8 partidos. Dado que el equipo neerlandés juega con un 4-2-3-1, Kostic es actualmente el suplente de Zonneveld.


    Sin embargo, lo que suscita debate en el AC Milan son los minutos que ha disputado hasta ahora: en la Eredivisie, Kostic solo ha jugado en 4 ocasiones, con un total de apenas 56 minutos, sin goles ni asistencias. Si el exjugador del Partizan de Belgrado no revierte la tendencia, en enero podría poner fin a su cesión para buscar un proyecto más adecuado a su situación.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
SPA

SPA

Eredivisie

17 oct 2026

WII

WII

MIL

MIL

Serie A

18 oct 2026

ATA

ATA