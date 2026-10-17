El Milan se había adelantado por Andrej Kostic , convencido del potencial del delantero montenegrino nacido en 2007. Primero el ex Igli Tare y después Jovan Kirovski cerraron la operación con el Partizan de Belgrado incluso meses antes de la reapertura del mercado de fichajes de verano: 3 millones más variables y un porcentaje de una futura venta para el club serbio. El jugador pasó el reconocimiento médico en Milán el pasado 30 de marzo.

Al principio se pensaba que la operación por Kostic era una especie de pasaporte para llegar a Dusan Vlahovic porque ambos futbolistas tienen el mismo agente, Darko Ristic, pero al final el Milan apostó por Goncalo Ramos y el exjugador de la Juventus fichó por el Besiktas.