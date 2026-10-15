AC Milan, Cisse ya ha hecho historia: Amorim ha encontrado al suplente de Ramos

Para encontrar un triplete de un jugador del Milan en una competición europea anterior a esta noche hay que remontarse nueve años, hasta el 14 de septiembre de 2017, cuando Andrè Silva marcó tres veces en la visita al Austria Viena en la Europa League. Para encontrar un triplete de un jugador italiano hay que retroceder aún más, hasta 2002, cuando Pippo Inzaghi marcó tres goles en un Deportivo de La Coruña-Milan que terminó 0-4. Cisse lo ha conseguido contra el Salzburgo: la joven promesa del Milan se ha llevado el balón a casa y ya ha escrito su nombre en la historia del Milan. Nada mal para un chico que había comenzado la pretemporada con dudas tras una operación del tendón de los aductores del muslo derecho.