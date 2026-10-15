Para encontrar un triplete de un jugador del Milan en una competición europea anterior a esta noche hay que remontarse nueve años, hasta el 14 de septiembre de 2017, cuando Andrè Silva marcó tres veces en la visita al Austria Viena en la Europa League. Para encontrar un triplete de un jugador italiano hay que retroceder aún más, hasta 2002, cuando Pippo Inzaghi marcó tres goles en un Deportivo de La Coruña-Milan que terminó 0-4. Cisse lo ha conseguido contra el Salzburgo: la joven promesa del Milan se ha llevado el balón a casa y ya ha escrito su nombre en la historia del Milan. Nada mal para un chico que había comenzado la pretemporada con dudas tras una operación del tendón de los aductores del muslo derecho.
AC Milan, Cisse ya ha hecho historia: Amorim ha encontrado al suplente de Ramos
FUNDAMENTAL PARA AMORIM
Cisse ya no es solo el joven talento llegado del Catanzaro, sino un recurso fundamental para Amorim. Se ha convertido en uno de los rostros más interesantes de su nuevo Milan con una facilidad pasmosa. Tras marcar en su debut en la Serie A contra el Torino y castigar también a la Juventus en el Stadium, el jugador nacido en Treviso ha encontrado la manera de dejar huella también en la Europa League. Y lo ha hecho con una actuación que refleja a la perfección el momento que atraviesa: tres goles, tres formas distintas de marcar, una personalidad apacible pero enorme y una sonrisa contagiosa.
SUPLENTE DE RAMOS
La extraordinaria capacidad de estar en el lugar adecuado en el momento justo convierte a Cisse en un jugador único en la plantilla del AC Milan. Y su futuro podría estar unos metros más adelante, como delantero. Ante el Salzburgo demostró que tiene las cualidades necesarias para jugar de falso nueve, aunque el mérito de haberlo utilizado primero en esa posición corresponde al seleccionador italiano sub-21, Silvio Baldini, que lo alineó ahí en la victoria perfecta ante Polonia del pasado 5 de octubre en el estadio Adriatico de Pescara. Amorim puede haber encontrado una alternativa para dar descanso a Goncalo Ramos cuando sea necesario.
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