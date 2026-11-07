AC Milan, Cardinale sueña a lo grande: la loca idea de fichar a Tresoldi en enero y el plan con el Brujas para un objetivo difícil, pero no imposible

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El efecto derbi ya se ha desvanecido y el riesgo de afrontar un parón lleno de dudas pasa por la visita de mañana a Marassi, donde espera el combativo Genoa de De Rossi: urge reaccionar cuanto antes. La derrota en casa del jueves ante el Ferencvaros puso de manifiesto las dificultades de los suplentes y la calidad, en conjunto, no demasiado alta de la plantilla. Demasiado baja en comparación con la de los titulares. El mercado de enero representa una oportunidad para elevar el nivel. Krosche, el nuevo responsable de fútbol, tiene por delante una tarea compleja. Cardinale tiene una idea clara: quiere un gran fichaje en enero, un nombre que pueda despertar el entusiasmo de todo el entorno.