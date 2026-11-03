El punto clave será evitar que el futuro de Camarda dependa únicamente de las oportunidades que ofrezca el mercado. Está claro que hacen falta minutos, continuidad, responsabilidad y la posibilidad de equivocarse. Son elementos que, para un delantero tan joven, pueden marcar la diferencia entre una progresión constante y una temporada a la espera de oportunidades esporádicas.

El AC Milan estaría valorando la posibilidad de buscarle un nuevo destino temporal si sus oportunidades de jugar siguieran siendo limitadas. Entre las opciones, la Serie B parece la más concreta, una categoría que podría ofrecer a Camarda más posibilidades de jugar con regularidad. Francesco estuvo cerca de la Samdporia el verano pasado y el interés sigue siendo firme. Pisa, Benevento y Empoli también son clubes interesados. Queda por ver qué decidirá el joven, una elección sobre la que reflexionarán tanto el club como su entorno con vistas a la Serie A.