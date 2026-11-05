«No estamos preparados para ser competitivos en dos frentes. Tenemos que trabajar en nuestra forma de entender el fútbol y en cómo afrontamos los partidos. Esta noche no hay excusas, no hay nada que pueda decir. Normalmente tengo mucho que decir para defender a nuestro equipo, pero esta noche no. Debemos ser más humildes y entender qué ha pasado. Tengo que averiguar cómo cambiar esta mentalidad provinciana. Todos deben entrenarse como Pavlovic. Él está dispuesto a morir en los entrenamientos. Es un buen ejemplo». Amorim no se anda con rodeos al analizar el ridículo del Milan ante el Ferencvaros: el 0-2 incluso se queda corto para el equipo húngaro, que se dio un festín en San Siro favorecido por una actuación del Milan que rozó lo bochornoso. El técnico portugués debe preguntarse qué procesos mentales llevan a un equipo a ofrecer una actuación perfecta contra el Inter para luego saltar al campo, cinco días después, con una desgana que no respeta la historia del club en Europa.
AC Milan, Amorim profundamente decepcionado por otro ridículo europeo: quién corre el riesgo de quedarse atrás
EUROPA LEAGUE DESPRECIADA
Si tres indicios constituyen una prueba, podemos afirmar con certeza que el Milan no aspira a ganar la Europa League, pese a ser, sobre el papel, uno de los favoritos. Las duras derrotas ante Benfica, Bornemouth y Ferencvaros se debieron a dos factores: la actitud de las figuras de la plantilla y el nivel insuficiente de varios suplentes. El Rabiot dominante que se ha visto en la liga muestra una versión completamente distinta, apática y resignada, cuando suena el himno de la Europa League. El caso del francés, capitán en esta ocasión por la sanción de Maignan, no es el único, pero sí el más evidente.
NO ESTÁ A LA ALTURA
La plantilla corta confeccionada el pasado verano por Cardinale, Amorim y el grupo de trabajo integrado cuenta con un once titular fuerte, capaz de competir contra cualquiera (como ocurrió, precisamente, en el derbi), pero al mismo tiempo carece de alternativas sólidas. En varios casos, se puede hablar de jugadores que no están a la altura. El caso de Pietro Terracciano es emblemático: la anterior dirección ya lo había descartado, pero permaneció en el AC Milan por deseo de Amorim. Su temporada se resume en 45 minutos de mal juego contra el Benfica antes de ser sustituido en el descanso, una roja directa tras entrar como suplente en Salzburgo y una mala actuación contra el Ferencavaros, acompañada por los silbidos de San Siro. También crecen las dudas sobre Jashari, que, después de algunas actuaciones al menos cercanas al aprobado, sigue mostrando carencias técnicas, tácticas y de ritmo demasiado evidentes: el dinero gastado en él (más de 40 millones) ha sido un fracaso absoluto.
Hutchinson es irregular, pero, más allá de algunas limitaciones evidentes, siempre muestra una actitud acorde con la importancia de los partidos y, por eso, Amorim lo está utilizando con bastante regularidad.
Por detrás o fuera del orden de prioridades
Las excelentes actuaciones ante el Salzburgo y el Udinese parecían haber devuelto al Milan una versión valiente y fuerte de Bartesaghi, pero no llegó la prueba del nueve que confirmara esa tendencia. El canterano del Milan volvió a mostrar los defectos de la temporada pasada en cuanto a personalidad y concentración. Quien, en cambio, parece haber desaparecido por completo del radar es Estupinan, que se quedó en el banquillo durante todo el partido contra el Ferencvaros. Los dos jugadores de banda izquierda tienen mucho trabajo por delante si no quieren quedar relegados en la jerarquía de Amorim.
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