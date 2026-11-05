«No estamos preparados para competir en dos frentes. Tenemos que trabajar en nuestra forma de ver el fútbol y en cómo afrontamos los partidos. Esta noche no hay excusas, no hay nada que pueda decir. Normalmente tengo mucho que decir para defender a nuestro equipo, pero esta noche no. Tenemos que ser más humildes y entender qué ha pasado. Tengo que entender cómo cambiar esta mentalidad provinciana. Todos deben entrenarse como Pavlovic. Él está dispuesto a morir en los entrenamientos. Es un buen ejemplo». Amorim no se anda con rodeos al analizar el bochorno del Milan ante el Ferencvaros: el 0-2 incluso se quedó corto para el equipo húngaro, que se dio un festín en San Siro favorecido por una actuación del Milan que rozó lo vergonzoso. El técnico portugués debe preguntarse qué procesos mentales llevan a un equipo a firmar una actuación perfecta contra el Inter y, cinco días después, saltar al campo con una desgana que no hace honor a la historia del club en Europa.
AC Milan, Amorim profundamente decepcionado por otro bochorno europeo: quién corre el riesgo de quedarse atrás
EUROPA LEAGUE DESDEÑADA
Si tres indicios constituyen una prueba, podemos afirmar con certeza que el Milan no está apostando por ganar la Europa League, pese a ser, sobre el papel, uno de los favoritos. Las duras derrotas ante Benfica, Bornemouth y Ferencvaros se debieron a dos factores: la actitud de las figuras de la plantilla y el nivel insuficiente de varios suplentes. El Rabiot dominante que vemos en la liga muestra una versión muy distinta, apática y resignada, cuando suena el himno de la Europa League. El caso del francés, capitán en esta ocasión por la sanción de Maignan, no es el único, pero sí el más evidente.
NO ESTÁ A LA ALTURA
La plantilla corta confeccionada el pasado verano por Cardinale, Amorim y el grupo integrado de trabajo cuenta con un once titular fuerte, capaz de competir contra cualquiera (como ocurrió, precisamente, en el derbi), pero al mismo tiempo tiene pocas alternativas de garantías. En varios casos, se puede hablar de jugadores que no están a la altura. El caso de Pietro Terracciano es emblemático: ya había sido descartado por la anterior dirección, pero permaneció en el AC Milan por deseo de Amorim. Su temporada se resume en 45 minutos malos contra el Benfica antes de ser sustituido en el descanso, una roja directa tras entrar como suplente en Salzburgo y una mala actuación, acompañada de los silbidos de San Siro, contra el Ferencavaros. También crecen las dudas sobre Jashari, que, después de algunas actuaciones al menos cercanas al aprobado, sigue mostrando carencias técnicas, tácticas y de ritmo demasiado evidentes: los más de 40 millones gastados en él han resultado un fracaso absoluto.
Hutchinson es irregular, pero, más allá de algunas carencias evidentes, siempre muestra una actitud acorde con la importancia de los partidos. Por ese motivo, Amorim lo está utilizando con bastante frecuencia.
POR DETRÁS O FUERA DE LA JERARQUÍA
Las grandes actuaciones ante el Salzburgo y el Udinese parecían haber devuelto al Milan una versión valiente y sólida de Bartesaghi, pero faltó la prueba definitiva para confirmar esa tendencia. El canterano del Milan volvió a mostrar los defectos de la pasada temporada en cuanto a personalidad y concentración. Quien parece haber desaparecido por completo del radar es Estupinan, que se quedó en el banquillo durante todo el partido contra el Ferencvaros. Los dos jugadores de banda izquierda tienen mucho trabajo por delante si no quieren quedarse atrás en la jerarquía de Amorim.
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