La plantilla corta confeccionada el pasado verano por Cardinale, Amorim y el grupo integrado de trabajo cuenta con un once titular fuerte, capaz de competir contra cualquiera (como ocurrió, precisamente, en el derbi), pero al mismo tiempo tiene pocas alternativas de garantías. En varios casos, se puede hablar de jugadores que no están a la altura. El caso de Pietro Terracciano es emblemático: ya había sido descartado por la anterior dirección, pero permaneció en el AC Milan por deseo de Amorim. Su temporada se resume en 45 minutos malos contra el Benfica antes de ser sustituido en el descanso, una roja directa tras entrar como suplente en Salzburgo y una mala actuación, acompañada de los silbidos de San Siro, contra el Ferencavaros. También crecen las dudas sobre Jashari, que, después de algunas actuaciones al menos cercanas al aprobado, sigue mostrando carencias técnicas, tácticas y de ritmo demasiado evidentes: los más de 40 millones gastados en él han resultado un fracaso absoluto.

Hutchinson es irregular, pero, más allá de algunas carencias evidentes, siempre muestra una actitud acorde con la importancia de los partidos. Por ese motivo, Amorim lo está utilizando con bastante frecuencia.