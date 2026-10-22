En las últimas horas han surgido varias complicaciones para el Milan: las lesiones de Gonçalo Ramos y Samu Chukwueze han complicado los planes del Milan de cara a la Serie A y la Europa League. Pero ¿cuándo volverán? El Milan lo ha aclarado mediante un comunicado:





Gonçalo Ramos

Se le han realizado pruebas para evaluar la fatiga que sintió en la pantorrilla izquierda. La resonancia magnética dio resultado negativo.





Samuel Chukwueze

Ha acudido a una consulta con un especialista por el problema en la cadera izquierda y ha comenzado un tratamiento con infiltraciones. Está prevista una nueva revisión para evaluar su evolución dentro de 10 a 15 días.







