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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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AC Milan, alivio por Gonçalo Ramos: resonancia negativa. Infiltraciones en la cadera para Chukwueze, que será reevaluado en 10-15 días

AC Milán

Llegan novedades sobre el estado de los dos lesionados del AC Milan: toda la información de última hora.

En las últimas horas han surgido varias complicaciones para el Milan: las lesiones de Gonçalo Ramos y Samu Chukwueze han complicado los planes del Milan de cara a la Serie A y la Europa League. Pero ¿cuándo volverán? El Milan lo ha aclarado mediante un comunicado:


Gonçalo Ramos

Se le han realizado pruebas para evaluar la fatiga que sintió en la pantorrilla izquierda. La resonancia magnética dio resultado negativo.


Samuel Chukwueze

Ha acudido a una consulta con un especialista por el problema en la cadera izquierda y ha comenzado un tratamiento con infiltraciones. Está prevista una nueva revisión para evaluar su evolución dentro de 10 a 15 días.



  • LAS PALABRAS DE AMORIM

    El entrenador Ruben Amorim también habló de las lesiones en la víspera del partido contra el Bournemouth: «De Chukwueze no sabría decir. Es una baja distinta a la de Ramos; lo de Ramos es poca cosa, es solo por precaución. Solo ha notado un poco de rigidez muscular. Pero estamos preparados»

  • LAS LESIONES

    En el AC Milan, por tanto, la enfermería está cada vez más llena. Samuel Chukwueze sintió dolor en la cadera izquierda después de la victoria ante el Atalanta y en las próximas horas se someterá a una consulta con un especialista: podría estar un tiempo considerable de baja. Por su parte, Matteo Gabbia, de baja por una lesión del músculo flexor del muslo con afectación parcial del tendón, y Alexis Saelemaekers (operado del tobillo, cuyo regreso no se espera hasta 2027 tras la operación de tobillo) no volverán hasta 2027.


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