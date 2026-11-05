Habemus Head of Football. El Milan ha iniciado la cuenta atrás para recibir a Markus Krosche como responsable de fútbol. El directivo alemán de 46 años dejó oficialmente el Eintracht de Fráncfort el pasado 18 de octubre de 2026, tras pedir al club alemán que lo relevara de sus funciones. Sin embargo, el directivo no estaba del todo libre: su contrato con el Eintracht tenía una fecha de vencimiento prevista para el 30 de junio de 2028. Esto se debía a que el acuerdo incluía una cláusula de rescisión de entre 5 y 7 millones de euros. Cardinale, que ya había alcanzado un acuerdo total con Krosche, negoció con el Eintracht de Fráncfort para llegar a una solución intermedia: el club de la calle Aldo Rossi pagará 3,5 millones de euros al club alemán.
AC Milan, 3,5 millones al Eintracht de Fráncfort por Krosche: Cardinale trabaja para volver a formar la dupla con Hardung, qué ha trascendido
¿YA EN MILÁN?
La cuenta de X Inside Eintracht, muy bien informada sobre la actualidad del Eintracht, ha revelado que Krösche ya se encuentra en Milán. El nombramiento oficial del dirigente alemán debería producirse el 1 de enero de 2027, coincidiendo con el inicio del mercado invernal de fichajes. Krosche quería disfrutar antes de un periodo de descanso para recargar las pilas tras una última temporada muy estresante en todos los sentidos.
Krosche quiere a Hardung como director deportivo del AC Milan
El maestro quiere llevarse consigo a su mejor alumno: pese a la reciente confirmación por parte del Eintracht de Fráncfort, el AC Milan no ha renunciado a la idea de llevar también a Milán a su mano derecha, Timmo Hardung, un perfil solicitado expresamente por el propio Krösche para dar continuidad a la fructífera trayectoria profesional que compartieron en Fráncfort. Por su parte, el Eintracht ya ha identificado al sucesor: según informan Kicker y Sky Germany, será Joti Chatzialexiou quien asuma el cargo de nuevo consejero delegado y responsable del área deportiva. Hay muchas posibilidades de que la operación se cierre en los próximos días.
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