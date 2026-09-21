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«Absolutamente nada»: Claude Makelele carga contra el Real Madrid y Jose Mourinho por no tener un plan de juego claro
Makelele carga contra el Real Madrid
Después de perder 2-1 en el derbi madrileño el sábado, el Real Madrid ha caído a la cuarta plaza con 15 puntos, a solo uno del Atlético de Madrid, segundo clasificado. Mientras tanto, el líder de la liga, el Barcelona, ocupa la primera posición con un pleno de 21 puntos antes del parón internacional.
La derrota ha provocado frustración entre los aficionados y los exjugadores, especialmente teniendo en cuenta las altas expectativas que rodeaban el regreso de Mourinho al banquillo y un ajetreado mercado de fichajes veraniego.
En declaraciones a ESPN, Makelele no se mordió la lengua. Expresó una profunda decepción por la forma en que Mourinho ha planteado al equipo, sugiriendo que existe una falta total de dirección táctica y cohesión.
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Confusión táctica bajo Mourinho
El principal problema señalado por Makelele es la falta de una estructura ofensiva definida, lo que ha provocado una superposición de posiciones entre atacantes clave como Kylian Mbappe y Vinicius Jr. Esa falta de sintonía quedó de forma clamorosa al descubierto ante el Atletico Madrid, lo que provocó duras críticas del excentrocampista.
Makelele declaró: "No hay entendimiento. Ni entre los jugadores ni con el entrenador. Mourinho debe hablar con ellos. El equipo es débil, no hay plan de juego ni ideas claras. No hay nada. Nada, nada, nada... Absolutamente nada. Debemos exigirles más". Makelele dejó claro que el foco debe seguir estando estrictamente en estas evidentes deficiencias tácticas.
Haciendo caso omiso de las polémicas arbitrales
Tras el derbi, hubo una gran controversia en torno a los árbitros del partido, con Real Madrid TV mostrando su indignación por una posible acción de tarjeta roja en la que estuvo implicado Cristian Romero. Sin embargo, Makelele desestimó esas quejas al considerarlas una distracción de los verdaderos problemas a los que se enfrentan Mourinho y su plantilla.
Makelele sostuvo: "El problema no es el árbitro, hay una carencia evidente en el equipo". El analista cree que señalar a los árbitros solo sirve para ocultar los graves problemas sobre cómo se está utilizando a Mbappe y la falta general de química en el once inicial. El club tiene muchos problemas que resolver rápidamente.
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¿Qué le espera ahora al Real Madrid?
El Real Madrid afronta un calendario de partidos intimidante tras el parón internacional, lo que deja a Mourinho con poco tiempo para solucionar estos problemas tácticos. El club se enfrentará al Villarreal y al Sevilla en LaLiga, además de medirse a la Roma y al Leipzig en la Liga de Campeones en rápida sucesión. Esta exigente racha culmina con un partido crucial contra el Barcelona el 25 de octubre, que podría marcar su temporada.
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