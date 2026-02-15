«Absolutamente impactante»: Wayne Rooney critica a los árbitros sin VAR tras una serie de errores en la victoria del Newcastle en la FA Cup ante el Aston Villa

El Newcastle pasó a la quinta ronda a pesar de la polémica decisión de no pitar un penalti justo después de la hora de juego, que Rooney consideró «una de las peores decisiones que [ha] visto nunca en el fútbol».

Sin VAR al que recurrir en esta fase de la FA Cup, el árbitro Chris Kavanagh y su equipo arbitral tuvieron una tarde tormentosa con múltiples decisiones polémicas, varias de las cuales parecieron ir en contra del equipo visitante. Tammy Abraham estaba en fuera de juego antes de marcar el primer gol del Aston Villa, y Digne tuvo suerte de permanecer en el campo tras una entrada a la altura de la espinilla a Jacob Murphy, y más tarde se libró de un penalti que acabó en un tiro libre que finalmente condujo al empate de Sandro Tonali. El mismo jugador adelantó al Newcastle frente al Villa, que se había quedado con diez hombres tras la expulsión de Marco Bizot en el tiempo de descuento de la primera parte, y Nick Woltemade redondeó la victoria.

El hecho de que el resultado no se viera afectado por estas decisiones solo sirve para evitar que se lance una diatriba aún más fuerte contra los árbitros, pero el uso y la necesidad del VAR quedaron claros el sábado por la noche tras una serie de decisiones que, según muchos, fueron objetivamente incorrectas.