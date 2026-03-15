«Absolutamente impactante»: Jamie Carragher arremete contra el portero del Tottenham, Guglielmo Vicario, tras no poder detener un tiro libre de Dominik Szoboszlai

El exdefensa del Liverpool no se detuvo ahí, sino que intensificó sus críticas hacia el internacional italiano. Carragher sugirió que el jugador de 28 años se está convirtiendo en un lastre para el equipo de Igor Tudor, que actualmente se encuentra al borde del descenso. El comentarista señaló el hecho de que Vicario fuera sustituido por el joven promesa Antonin Kinsky a mediados de semana contra el Atlético.

«No estaba muy lejos del centro de la portería, tenías que haberla parado... ¡Vaya! Es horrible, absolutamente espantoso por parte del portero», añadió Carragher. «La razón por la que el otro chico [Antonin Kinsky] jugó a mitad de semana es porque no es lo suficientemente bueno, eso es lo que pasó. Luego acaba saliendo en el partido, como ya se ha comentado ampliamente, pero el Tottenham tiene enormes problemas en la portería».

La decisión de sacar a Kinsky le salió mal a los Spurs, y Tudor lo sustituyó tras solo 17 minutos, con su equipo ya perdiendo por 3-0.