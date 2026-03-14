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Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
خالد محمود

Traducido por

«Absolutamente fenomenal»: Max Dowman recibe elogios de una exestrella del Chelsea tras su impresionante actuación en la victoria del Arsenal contra el Everton

El Emirates fue testigo de un momento histórico cuando Max Dowman, la joven promesa del Arsenal, se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League tras una jugada individual que selló la victoria por 2-0 contra el Everton. El exjugador del Chelsea Pat Nevin calificó esta hazaña histórica como un «precioso momento futbolístico» y afirmó que el fenomenal impacto del adolescente podría marcar el rumbo de toda la temporada del Arsenal en su camino hacia el título.

  • Una novedad revolucionaria

    El Arsenal sufrió durante 89 minutos para romper la resistente defensa del Everton. A pesar de los intentos iniciales de Bukayo Saka y Noni Madueke, a los Gunners les faltó puntería. Todo cambió cuando Mikel Arteta dio entrada al joven Dowman, de 16 años, quien desempeñó un papel clave en la jugada del primer gol de Viktor Gyokeres en los últimos minutos, antes de emprender una carrera en solitario para superar a la defensa del Everton y empujar el balón a puerta vacía. En declaraciones a BBC Radio 5, Nevin destacó el cambio inmediato en el impulso del partido y afirmó: «La creatividad de Max Dowman... él creó el primer gol; cambió el partido cuando saltó al campo. Ese último momento en el que recorrió todo el campo es absolutamente fenomenal. Se recordará durante muchos, muchos años». 

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    La histórica carrera en solitario

    Si bien el primer gol supuso un alivio, el segundo le otorgó la inmortalidad. Con Jordan Pickford adelantado, Dowman despejó el balón y se lanzó a una impresionante carrera de 75 yardas. «Ese momento... no te lo pierdas», instó Nevin. «Hay que esperar a que sigan corriendo y corriendo. La tensión va en aumento, y sigue aumentando hasta que Max Dowman empujó el balón al fondo de la red. Es un momento de fútbol precioso». Con 16 años y 73 días, Dowman se convirtió oficialmente en el goleador más joven de la historia de la liga.

  • Una compostura increíble bajo presión

    Lo que más llamó la atención de los observadores fue la madurez demostrada por este canterano. Frente a los defensas de la Premier League, en una reñida lucha por el título, Dowman parecía todo un veterano. «Bueno, como entrenador hay que tomar decisiones importantes, y la decisión de dar entrada al chico [Max Dowman] ha cambiado por completo el rumbo del partido», afirmó Nevin.

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    Repercusiones en la lucha por el título

    Más allá del récord, la contribución de Dowman aseguró tres puntos vitales que alejan aún más al Arsenal del Manchester City. Nevin cree que la irrupción del joven supone un punto de inflexión para las aspiraciones del club de conquistar títulos. «Qué diferencia ha marcado ese joven, no solo en este partido, sino en toda la temporada del Arsenal», concluyó el comentarista. Con el impulso en su punto álgido, los Gunners centran ahora su atención en la Liga de Campeones y en la gran final de la Carabao Cup.

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