«Absolutamente devastado»: Micah Richards rompe su silencio después de que el Manchester City sea declarado culpable de 114 infracciones financieras de la Premier League

El Manchester City ha quedado conmocionado después de ser declarado culpable de incumplir las normas financieras de la Premier League tras una larga audiencia ante una comisión independiente. Se determinó que el club cometió 114 de los 115 cargos formulados en su contra, correspondientes al periodo comprendido entre la temporada 2008-09 y la 2017-18.

La Premier League confirmó el veredicto y afirmó que el City había organizado contratos ficticios y se había apoyado en acuerdos engañosos para inflar artificialmente sus ingresos mientras reducía costes. El informe de la comisión independiente también reveló que testigos clave del club prestaron declaraciones falsas y deshonestas.

Las conclusiones arrojan una sombra muy oscura sobre una etapa de gran éxito para el club y han provocado fuertes reacciones en todo el mundo del fútbol. El ex capitán del Manchester United Roy Keane incluso sugirió que los jugadores del City deberían tirar sus medallas a la basura.