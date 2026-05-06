«Absolutamente brillante»: Michael Owen señala a Jarrod Bowen como la «opción ideal» para sustituir a Mohamed Salah en el Liverpool

Ante la salida de Salah, Owen sugirió fichar a Bowen, capitán del West Ham. En «talkSPORT Breakfast» afirmó:

Sobre el capitán de los Hammers, afirmó: «¿Cómo lo sabías? Ayer les dije a un par de amigos que él es el único jugador al que ficharía. Es un jugador legendario, el West Ham lo adora, y con razón, pero si descienden, él sería la opción ideal para el Liverpool».