Según el informe, Messi recorre solo 8,2 km cada 90 minutos. Y solo acelera de forma decisiva 2,7 veces por partido, casi la mitad de los 5,3 sprints que hacía hace cuatro años.
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¡Absolutamente asombroso! Un informe revela increíbles estadísticas sobre el esfuerzo de carrera de Lionel Messi
Sin embargo, tras esa aparente pasividad hay un plan inteligente: Messi dosifica sus fuerzas para explotar en los momentos clave. Caminar durante el 47 % del tiempo de juego no indica desgaste, sino una evolución notable.
Aunque recorre menos, su influencia en el ataque argentino sigue siendo inigualable: ya suma 33 disparos a puerta y 21 ocasiones de gol de alta calidad en el torneo. Esas 54 acciones ofensivas marcan un récord en un Mundial desde la legendaria actuación de Diego Maradona en 1986.
- (C)Getty Images
Lionel Messi lidera la tabla de goleadores del Mundial.
Con ocho goles y tres asistencias, lidera junto a Kylian Mbappé la clasificación de la Bota de Oro. Sus cifras confirman que su inteligencia futbolística compensa su menor condición física.
Esta evolución refleja una carrera de constante adaptación táctica. Antes, desequilibraba como extremo veloz en el Barcelona, hasta que Pep Guardiola lo convirtió en un “nueve falso”.
Hoy, en el Inter de Miami y en la selección, actúa como creador desde una posición más retrasada. Él mismo lo resume: «Antes no prestaba mucha atención a la táctica. Con Guardiola aprendí muchísimo: a entender los espacios, la posesión y cómo funciona el juego».
Argentina puede alcanzar un hito histórico frente a Inglaterra
«El fútbol ha cambiado mucho. Ahora es más táctico y físico; antes había más espacios», dijo Messi.
De cara a la semifinal del miércoles en el Atlanta Stadium, Inglaterra tiene una tarea titánica: frenar a este creador de juego imparable.
Los números lo confirman: en sus últimos 15 partidos de Mundial, desde 2022, solo Polonia lo contuvo sin marcar ni asistir. Además, la Albiceleste busca un hito histórico: ser la primera selección desde Brasil en 1962 que reedita el título.
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