«¡Abierto a todo!» - El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, no descarta un sorprendente regreso al Tottenham este verano

Frank fue relevado de sus funciones como entrenador del Tottenham a principios de este mes tras la derrota por 2-1 en casa ante el Newcastle. El resultado dejó al equipo del norte de Londres a solo cinco puntos de la zona de descenso, tras una racha de solo dos victorias en 17 partidos.

Desde entonces, la diferencia con los tres últimos se ha reducido a cuatro puntos tras el empate a cero del West Ham con el Bournemouth el sábado pasado y la derrota por 4-1 del Tottenham en el derbi del norte de Londres a manos de su rival y líder de la Premier League, el Arsenal, al día siguiente.

Igor Tudor supervisó la derrota ante los Gunners tras hacerse cargo del equipo de forma interina la semana pasada, cuando el croata firmó un contrato de cinco meses en la capital. Ahora, se espera que Pochettino vuelva a tomar las riendas del Tottenham por segunda vez.

Y el argentino ha revelado que está «abierto a todo» una vez que termine el Mundial este verano.