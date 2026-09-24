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Traducido por

Abdulkadous Attia: el alumno de Oliver Kahn al que las burlas de Ronaldo empujaron hacia la gloria de Arabia Saudí

FEATURES
A. Atiah
C. Ronaldo
O. Kahn
Oman vs Arabia Saudí
Oman
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Arabia Saudí
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Omán

El guardameta saudí vive momentos históricos

La noticia de la incorporación de Abdulqadus Atiyah, portero del Al-Ula, a la lista de la selección de Arabia Saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", no fue una noticia cualquiera, sino el desenlace de una larga historia que comenzó desde lo más bajo hasta llevarlo a la cima de la gloria.

El griego Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, anunció la convocatoria de Atiyah a la lista de Arabia Saudí en el "Golfo 27", para suplir a Nawaf Al-Aqidi, que quedó fuera de ella por lesión.

  • De Golfo a Golfo

    La presencia en el torneo del Golfo no será algo extraño para Attiah, pues es la competición que presenció su primera convocatoria con la selección de Arabia Saudí, cuando apenas tenía veinte años de edad.

    En la Copa del Golfo 23 celebrada en Kuwait, en el año 2017, el croata Kronoslav Jurcic, que dirigió de forma interina a la selección saudí en el torneo, decidió convocar al joven guardameta, entre seis jugadores jóvenes de la selección de talentos.

    Es cierto que Abdulqudos no disputó ningún partido en aquel torneo, pero este siguió siendo un hito en su trayectoria, especialmente a nivel internacional.

    Tras el final del torneo, Attiah disputó su primer partido con la selección de Arabia Saudí, bajo la dirección del entrenador argentino Juan Antonio Pizzi, entrando como suplente en la derrota amistosa ante Irak por 4-1 en Basora, en febrero de 2018.

    • Anuncios

  • Alumno de Oliver Kahn

    Mientras tanto, la selección de Arabia Saudita organizó una concentración para sus porteros en Alemania, bajo la dirección de Oliver Kahn, leyenda del Bayern Munich y de la selección alemana.

    La concentración se celebró en la ciudad alemana de Stuttgart, durante el mes de enero de 2018, tras el final de la Copa del Golfo 23 y antes del histórico partido amistoso ante Irak para el joven guardameta.

    Y así, Abdulqudoos Attiah se encontró de repente en el camino de las leyendas, aprendiendo de la mano de Oliver Kahn y jugando en la selección de Arabia Saudita con 20 años, para luego fichar por el Al Feiha como un nuevo paso en su senda de desarrollo.

  • La burla de Cristiano Ronaldo

    Pero, en contra de lo esperado, la trayectoria de Abdulqudus Atiyah se apagó considerablemente, y su nombre dejó de recibir el mismo interés que gozaba anteriormente como joven portero del que se preveía que defendería la portería de Arabia Saudí durante los próximos años.

    Tras apenas medio temporada con el Al-Fayha, Abdulqudus Atiyah se marchó al Al-Wehda, con el que permaneció seis años, durante los cuales contribuyó a su regreso a la Roshn Saudi League, con un paréntesis de una única temporada cedido al Al-Adalah.

    Todo eso fue normal, hasta el 9 de febrero de 2023, cuando el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al-Nassr, hizo historia con el hat-trick más rápido en la historia de la liga saudí, y ello a costa de Abdulqudus Atiyah.

    El Al-Wehda perdió ante el Al-Nassr con un póker de Ronaldo, pero el gran perdedor fue el portero saudí, que fue objeto de duras críticas por parte de la afición y de los medios de comunicación locales e internacionales, que llegaron incluso a la burla.

    En aquel momento, surgieron numerosas campañas para respaldar y apoyar a Atiyah, pero su mayor apoyo fue la campaña de burlas, que lo impulsó unos pasos hacia adelante, hasta llegar a lo que es ahora.

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  • sustituto de Al Owais

    Tras finalizar su contrato con Al Wehda en 2024, Abdulqadous Attiah se marchó al Al Taawoun en una operación de traspaso libre, aunque no permaneció mucho tiempo, ya que se fue después de dos temporadas.

    La salida de Attiah no fue hacia cualquier destino, pues fue el portero elegido por el Al Ula, que milita en la Primera División saudí, para ser el sustituto del veterano guardameta Mohammed Al Owais, tras su fichaje por el Al Hilal.

    El Al Ula confía en el portero saudí para liderarlo hacia la Roshn League por primera vez en su historia, después de haber estado cerca de conseguirlo la temporada pasada, antes de caer derrotado ante el Al Diriyah en el partido de desempate.

  • El descubrimiento de Denis

    Desde su llegada al banquillo como director técnico de la selección de Arabia Saudí, Donis ha mostrado una clara convicción en las cualidades de Abdulqadus Atiyah, a quien incluyó en la última concentración de Arabia Saudí antes del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

    La convocatoria de Atiyah fue sorprendente, sobre todo porque era el jugador con menos minutos en la lista de la selección de Arabia Saudí, ya que solo disputó 90 minutos con Al-Taawoun la temporada pasada.

    Y a pesar de haber quedado fuera de la lista definitiva para el Mundial, regresó rápidamente a ella en la Copa del Golfo 27, en cuanto se lesionó el portero Nawaf Al-Aqidi, demostrando así la confianza que Donis tenía en él.

    El guardameta de 29 años vuelve a la lista de la selección de Arabia Saudí tras ocho años completos de ausencia, confirmando que los sueños pueden convertirse en realidad y que las burlas pueden ser el primer paso en el camino hacia la cima.

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