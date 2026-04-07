Aaron Ramsey, exjugador del Arsenal y de la selección de Gales, anuncia su retirada del fútbol en un emotivo comunicado

Ramsey recurrió a las redes sociales para confirmar su decisión y expresó su profunda gratitud a la afición galesa y a los clubes que han marcado sus 19 años de carrera. Ramsey destacó el esfuerzo colectivo de los entrenadores y su familia, que hicieron posible su ascenso desde el Cardiff City hasta la cima del fútbol europeo.

En un emotivo comunicado de retirada, escribió: «No ha sido una decisión fácil de tomar. Tras pensarlo mucho, he decidido retirarme del fútbol. En primer lugar, quiero empezar por Gales. Ha sido un privilegio vestir la camiseta de Gales y vivir tantos momentos increíbles con ella. No habría sido posible sin la increíble aportación de todos los entrenadores a las órdenes de los cuales he jugado y de todo el personal que me ha ayudado de muchas maneras.

«A la Red Wall. ¡Habéis estado ahí en las buenas y en las malas! Habéis estado ahí en los momentos de gloria y en los de desánimo, y habéis sido una parte esencial e indispensable de nuestro éxito. No puedo agradecéroslo lo suficiente. Lo hemos pasado todo juntos y ha sido un honor representaros. Diolch.

«En segundo lugar, gracias a todos los clubes en los que he tenido la suerte de jugar. Gracias a todos los entrenadores y al personal que me han ayudado a poder vivir mi sueño y jugar al más alto nivel. Y un enorme agradecimiento a mi mujer, a mis hijos y a toda mi familia. Sin vosotros a mi lado en todo momento, nada de esto habría sido posible».